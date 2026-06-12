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نخست‌وزیر پاکستان: می‌توانیم تأیید کنیم که متن نهایی و مورد توافق به دست آمده است

۲۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۰۶
کد مطلب: 1826234
منبع: انتخاب
نخست‌وزیر پاکستان: می‌توانیم تأیید کنیم که متن نهایی و مورد توافق به دست آمده است

شهباز شریف اظهار داشت: می‌توانیم تأیید کنیم که متن نهایی و مورد توافق به دست آمده است؛ از کارزار انتشار اطلاعات نادرست با خبریم.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نخست‌وزیر پاکستان اظهار داشت: می‌توانیم تأیید کنیم که متن نهایی و مورد توافق به دست آمده است؛ از کارزار انتشار اطلاعات نادرست با خبریم.

شهباز شریف نخست‌وزیر پاکستان بیان کرد: همزمان با تلاش‌های فشرده میانجی‌گری که پاکستان در پیش گرفته است، ما کاملاً از کارزار بی‌وقفه اطلاعات نادرست و شایعه‌پراکنی از سوی کسانی که می‌خواهند توافق صلح را خراب کنند، آگاه هستیم. با نادیده گرفتن این سر و صداها، می‌توانیم تأیید کنیم که متن نهایی و مورد توافق توافق‌نامه صلح به دست آمده است.

پاکستان اکنون از نزدیک با هر دو طرف برای نهایی کردن گام‌های بعدی همکاری می‌کند.

صلح هیچ‌گاه به اندازه الان به این نزدیکی نبوده است.

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پایان پیان

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