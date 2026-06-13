به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش مقاومت اسلامی (حماس) امروز (شنبه) با صدور بیانیهای نسبت به اقدامات خطرناک جدید مدیریت زندان عوفر علیه اسرای فلسطینی هشدار داد و آن را ادامه سیاستهای خشونتبار و غیرانسانی کابینه افراطی رژیم صهیونیستی دانست.
جنبش مقاومت اسلامی افزود که این اقدامات، نقض آشکار همه قوانین و اصول بینالمللی، انسانی و اخلاقی است و در چارچوب تشدید سیاست سرکوب و بدرفتاری با اسرای فلسطینی صورت میگیرد.
در این بیانیه آمده است که اقدامات جنایتکارانه صهیونیستها علیه زنان و مردان اسیر فلسطینی در زندانهای رژیم، هرگز نمیتواند اراده، مقاومت و پایداری آنان را تضعیف کند و اسرای فلسطینی همچنان به آزادی نزدیک خود اطمینان دارند.
جنبش حماس تأکید کرد: آزادی اسرا عهد و وعده ماست و ملت و مقاومت فلسطین هرگز از مسئله آنان که یک اولویت ملی است، چشمپوشی نخواهند کرد.
مقاومت اسلامی فلسطین این اقدامات را نتیجه طبیعی سکوت جامعه جهانی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی و فقدان بازخواست و محاکمه سران آن به دلیل ارتکاب کشتارها و نقضهای گسترده دانست.
حماس از همه کشورها و نهادهای بینالمللی خواست برای منزوی کردن رژیم صهیونیستی، اعمال فشار بر آن و مهار اقدامات فاشیستی این رژیم وارد عمل شوند و از ملت فلسطین، امت اسلامی و عربی و آزادگان جهان خواست برای حمایت از اسرای فلسطینی و زنده نگه داشتن مسئله آنان در تمامی عرصهها و میادین، اقدامات خود را افزایش دهند.
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