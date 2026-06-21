نتانیاهو از آقای امنیت به آقای رسوایی تبدیل شد/ این مرد باید وسایلش را جمع کند و برود

به گزارش خبرگزای بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه عبری «معاریو» بنیامین نتانیاهو را فردی توصیف کرد که بیش از هر کس دیگری در تاریخ، در معرض فشار و باجگیری قرار دارد و او هم از سوی دونالد ترامپ و هم از سوی افرادی در ائتلاف حاکم خود، تحت فشار است.
این روزنامه گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز گذشته (شنبه) از طریق حساب خود در شبکه اجتماعی «تروث سوشال»، مقالهای را بازنشر کرد که محور اصلی آن، توانایی خود او در تأثیرگذاری بر شانس متزلزل بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم اشغالگر، برای انتخاب مجدد در این منصب است.
معاریو اظهار کرد که ترامپ با این اقدام پیامی برای نتانیاهو با این مضمون فرستاده است: گوش بده، تو در دستان منی، من ارباب سرنوشت تو هستم و برایت بهتر است که حرفشنو باشی و عقبنشینی کنی؛ این یعنی ترامپ نتانیاهو را تهدید میکند.
در همین راستا، معاریو به نتانیاهو هشدار داد که ترامپ ممکن است هر لحظه تغییر موضع دهد و آنگاه [تو] به راست و چپ نگاه میکنی و درمییابی که تنها ماندهای.
این روزنامه اشاره کرد که چنین مسائلی در گذشته تنها در اتاقهای دربسته زمزمه میشد، اما امروز با صدای بلند و در ملأعام فریاد زده میشود.
این روزنامه عنوان داشت که ترامپ از خودش راضی به نظر میرسد و از تکتک لحظات لذت میبرد، در حالی که نتانیاهو بسیار کمتر از او خشنود است.
معاریو همچنین تصریح کرد: نتانیاهو بیش از هر کسی در تاریخ در معرض فشار و باجگیری قرار دارد. او برای ادامه مسیرِ فرار شکستخوردهاش از محاکمه، به این ائتلاف نیاز دارد و «به لطف آن بر روی کار مانده است»؛ به همین دلیل است که بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی، ایتمار بنگویر، وزیر «امنیت داخلی» و دیگران، علاوه بر ترامپ، از او باجگیری میکنند.
تبدیل «آقای امنیت» به «آقای رسوایی»
این روزنامه از مجموعِ تصمیماتی که نتانیاهو گرفته انتقاد کرده و او را با پرسش هوادارانش —که «برخی از آنان شروع به بیدار شدن از توهمات کردهاند»— مواجه میکند: «شما چه کار متفاوتی انجام میدادید؟»
معاریو تأکید کرده است که «این مرد باید وسایلش را جمع کند و برود»؛ و بیان کرد که او پس از شکستِ فاحش، قابل پیشبینی و بسیار خونبار، از کسی که به خود لقب «آقای امنیت» داده بود، به «آقای رسوایی» تبدیل شده است.
این روزنامه به خطاهای نتانیاهو در تصمیمگیریهایش اشاره کرد؛ از جمله اینکه نباید ترامپ را به خروج از توافق هستهای در سال ۲۰۱۸ متقاعد میکرد. همچنین، نباید جنگ غزه را به مدت سه سال ادامه میداد. در خصوص ایران نیز، نباید توهمات و خیالاتِ مربوط به سرنگونی نظام را به ترامپ میفروخت.
در سطح داخلی نیز، این روزنامه از انتخاب نتانیاهو در خصوص کابینه فعلی که تحت سیطره راستافراطی است، انتقاد کرد و نوشت: او نباید کابینهای را با تمام تندروهای آتشافروزی که میتوانست جمعآوری کند، تشکیل میداد.
................
پایان پیام/
نظر شما