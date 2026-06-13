به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آندرس کریگ استاد مطالعات دفاعی، در تحلیل خود در آسیا تایمز بر این نکته تأکید دارد که بر اساس تئوری‌های کلاسیک جنگ، هر درگیری نظامی باید با هدف سیاسی روشن و احتمال قوی برای دستیابی به آن هدف توجیه شود. در حال حاضر، آمریکا استراتژی شفافی برای جنگ با ایران ندارد و صرفاً به شعار “منع ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای” بسنده کرده است. این در حالی است که نظام ایران، ساختاری فراتر از یک دولت سنتی دارد و با شبکه‌ای از نیروها در زمین، هوا و دریا، توانایی مقاومت و جذب فشارهای نظامی خارجی را داراست.

علاوه بر این، بازگشت به جنگ گسترده با ایران، خطرات جدی برای امنیت جهانی و منطقه به همراه دارد. بسته شدن احتمالی تنگه باب‌المندب، تشدید حملات ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس و تشدید بحران انرژی در سطح جهانی، تنها بخشی از این پیامدهاست. همچنین، حضور پایگاه‌های نظامی آمریکا در کشورهای منطقه، به جای آنکه عامل بازدارنده باشد، آن‌ها را به اهداف اصلی ایران تبدیل کرده و موجب نگرانی شدید متحدان منطقه‌ای واشنگتن شده است.

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