به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ منابع نزدیک به حزب جمهوریخواه اذعان دارند که ادامه جنگ، بهویژه با توجه به افزایش قیمت سوخت و کود، پیامدهای اقتصادی ناگواری برای مردم آمریکا داشته است. «دان نایلور»، از فعالان جمهوریخواه، تأکید کرده که تا اوایل سپتامبر باید راهحلی برای این جنگ پیدا کرد، زیرا با نزدیک شدن به انتخابات، دولت باید بتواند قیمتها را کنترل کند. نگرانی دیگر، احتمال افزایش قیمت بنزین به ۵ دلار برای هر گالن تا زمان «روز کارگر» است که میتواند موقعیت حزب را در انتخابات میاندورهای نوامبر به شدت متزلزل کند.
شکاف در صفوف حزب؛ صدای مخالفان جنگ بلندتر میشود
این گزارش به افزایش شکافها در درون حزب جمهوریخواه اشاره میکند. برخی نامزدها، حتی با وجود موافقت اولیه با اهداف جنگ، اکنون خواستار توقف فوری آن هستند. «اشلی هینسن»، نامزد جمهوریخواه مجلس سنا، هشدار داده که ادامه جنگ پس از چند هفته آینده، به یک «بار سیاسی» تبدیل خواهد شد. همچنین سناتورهایی چون «جان هاستد» و «پیت رکت» بر لزوم یافتن راهحل دیپلماتیک و توقف سریع جنگ تأکید کردهاند.
رأیگیری علیه اختیارات جنگی ترامپ
هشت نماینده جمهوریخواه نیز به دموکراتها پیوسته و به طرحی برای محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ رأی مثبت دادهاند. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی و جمهوریخواهان هشدار میدهند که بازگشت قیمت سوخت به سطح پیش از جنگ، ممکن است ماهها طول بکشد و این امر، ضرورت خروج ترامپ از جنگ پیش از پایان انتخابات مقدماتی را تقویت میکند.
افکار عمومی؛ ترامپ به اندازه کافی محافظت نکرده است
یک نظرسنجی اخیر «پولیتیکو» نشان میدهد که اکثریت آمریکاییها، از جمله بخشی از رأیدهندگان ترامپ، معتقدند او اقدامات کافی برای محافظت از آنها در برابر پیامدهای اقتصادی جنگ انجام نداده است. اگرچه هنوز اکثر جمهوریخواهان از جنگ حمایت میکنند، اما پیشبینی میشود با ادامه یافتن آن، این حمایت نیز کاهش یابد.
این گزارش نشان میدهد که حزب جمهوریخواه در یک دوراهی پیچیده قرار گرفته است؛ در حالی که بخشی از بدنه حزب و پایگاه رأیدهندگان، خواستار پایان جنگ به دلایل اقتصادی و سیاسی هستند، اما همچنان حامیان سرسخت جنگ نیز در میان آنها حضور دارند.
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