به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ربیع ابوبکر، سرلشکر بازنشسته ارتش نیجریه و سخنگوی پیشین وزارت دفاع این کشور، حدود دو هفته پیش به همراه همسرش توسط افراد ناشناس ربوده شد و اکنون ارتش و دولت ایالت کاتسینا از درگذشت وی در اسارت خبر دادهاند.
یک منبع امنیتی نیجریهای گفت که وی و همسرش هنگام سفر از زادگاهش «ماتازو» برای شرکت در یک مراسم عروسی در مرکز ایالت کاتسینا، حدود ۹۰ کیلومتر دورتر، در کمینی گرفتار و ربوده شدند.
ستاد ارتش نیجریه در بیانیهای اعلام کرد که ابوبکر پس از ربوده شدن در اسارت درگذشت.
دولت ایالت کاتسینا گفته است که مرگ وی به دلیل عوارض مربوط به دیابت و فشار خون بالا بوده است. دولت کاتسینا افزود: علیرغم تلاشهای مداوم و گسترده برای آزادی این ژنرال بازنشسته، این فاجعه رخ داد.
ایالت کاتسینا یکی از ایالتهای شمال غربی و مرکزی نیجریه است که در آن گروههای تبهکار که در زبان محلی به آنها «راهزن» میگویند، فعال هستند. این گروهها مسافرانی را که در بزرگراهها تردد میکنند میربایند، به روستاها حمله میکنند، ساکنان را میربایند، خانهها را غارت کرده و سپس به آتش میکشند.
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