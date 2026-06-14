به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) اعلام کرد که پاسخ گروههای فلسطینی به نقشه راهی را که ۱۷ آوریل (۲۸ فروردین) از «نیکلای ملادینوف»، نماینده سازمان ملل در شورای صلح غزه، دریافت کرده بود، ارائه کرد.
حماس و گروههای فلسطینی و طرفهای میانجی (مصر، قطر و ترکیه) هفته گذشته چندین نشست برگزار و یک موضع یکپارچه درباره این نقشه راه پیشنهادی اتخاذ کردند.
بر اساس این گزارش، گروههای فلسطینی بر ضرورت اجرای مرحله نخست این طرح به ویژه بخش مربوط به پروتکلهای بشردوستانه و توقف تمامی اشکال تجاوزات علیه ملت فلسطین در نوار غزه تأکید کردند.
گروههای فلسطینی همچنین بر ضرورت پایبندی کامل به مفاد نقشه راه در خصوص ورود کمیته اداری و عقبنشینی کامل اسرائیل از نوار غزه و بازسازی و نیز تحقق اهداف ملت فلسطین در تشکیل کشور و دستیابی به حق تعیین سرنوشت، تأکید کردند.
قرار است جنبش حماس دیدارهای خود با میانجیگران و گروههای فلسطینی برای پیشبرد اجرای توافقات را ادامه دهد.
پیشتر ملادینوف که بر آتشبس غزه با میانجیگری آمریکا نظارت دارد، هشدار داده بود که هرگونه اقدام خشونتآمیز در غزه میتواند باعث فروپاشی این آتشبس شود. وی گفت: حماس باید نقشه راه صلح را بپذیرد و (رژیم) اسرائیل نیز باید به تعهدات خود پایبند بماند.
نماینده عالی شورای صلح غزه گفت: انتخاب پیشروی حماس و اسرائیل میان «تداوم وضعیت رو به وخامت موجود» و یا «آغازی تازه برای دو میلیون فلسطینی است که اکنون در شرایطی ناامیدکننده در انتظار هستند.» وی ادعا کرد که گزینه سومی وجود ندارد و مردم غزه نباید در انتظار نگه داشته شوند.
ملادینوف همچنین ۱۵ بند موجود در نقشه راه را تشریح و تأکید کرد که شورای صلح، جایگزین حاکمیت فلسطینی در غزه نیست.
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