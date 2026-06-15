هزاران کفش کودکانه در هلند؛ روایتی خاموش از کودکان غزه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در مراسمی که از سوی بنیاد «یک درخت زیتون بکار» (Stichting Plant een Olijfboom) در میدان «مارکت» واقع در مرکز شهر دن‌بوش هلند برگزار شد، یاد کودکان و خبرنگاران فلسطینی که در حملات اسرائیل به غزه جان خود را از دست داده‌اند، گرامی داشته شد.

در این مراسم، تصاویر و نام خبرنگارانی که در حملات اسرائیل کشته شده‌اند در میدان به نمایش درآمد. همچنین هزاران جفت کفش کودک به یاد کودکان جان‌باخته در این مکان قرار داده شد.

در جریان این برنامه، نام کودکان کشته‌شده در غزه و سن آنان هنگام جان باختن، توسط افراد مختلف به‌صورت جداگانه قرائت شد.

داوطلبان حاضر در مراسم نیز با توزیع بروشورهایی درباره وضعیت غزه، رهگذران را از تحولات و شرایط جاری در این منطقه آگاه کردند.

چگونه می‌توان از آتش‌بس سخن گفت؟

«استر فان‌در موست» مدیر بنیاد «یک درخت زیتون بکار» در گفت‌وگو با خبرنگار آناتولی اظهار داشت این بنیاد برای هفدهمین بار مراسم یادبود کودکان فلسطینی جان‌باخته در حملات اسرائیل و برای پنجمین بار مراسم یادبود خبرنگاران کشته‌شده را برگزار کرده است.

وی با اشاره به اینکه در نخستین مراسم یادبود که در دسامبر ۲۰۲۳ در شهر روتردام برگزار شد، ۸ هزار جفت کفش کودک به نمایش گذاشته شده بود، گفت: «امروز شمار کودکانی که کشته شده‌اند به ۲۱ هزار نفر رسیده است. ما امروز اینجا هستیم، زیرا می‌خواهیم فلسطینی‌ها بتوانند زندگی کنند، به سنین بالا برسند، در امنیت باشند و آزادانه زندگی کنند. اما به دلیل نسل‌کشی‌ اسرائیل علیه ملت فلسطین، چنین چیزی در حال حاضر ممکن نیست.»

«فان‌در موست» با تأکید بر اینکه این نسل‌کشی تنها به غزه محدود نمی‌شود و در کرانه باختری نیز ادامه دارد، افزود: «وقتی هر روز انسان‌ها کشته می‌شوند، چگونه می‌توان از آتش‌بس سخن گفت؟ هفته گذشته نوزادی هفت‌ماهه به نام "سام" در کرانه باختری کشته شد. او نخستین کودک نبود؛ طی یک سال گذشته صدها کودک دیگر نیز در آنجا جان خود را از دست داده‌اند. این وضعیت باید متوقف شود.»

وی همچنین خطاب به دولت هلند خواستار اقدام عملی شد و گفت: «این وضعیت را متوقف کنید، تحریم‌هایی اعمال کنید و دست به اقدام بزنید. اسرائیل را که به کشتار یک ملت ادامه می‌دهد، در موقعیتی ویژه قرار ندهید. من از دولت خود خشمگین هستم، زیرا نباید با رژیم اسرائیل که در حال نابودی یک ملت است همکاری کنیم.»

مدیر بنیاد «یک درخت زیتون بکار» با اشاره به اینکه در کنار کودکان فلسطینی، خبرنگاران کشته‌شده نیز در این مراسم گرامی داشته شدند، تصریح کرد: «تعداد خبرنگاران کشته‌شده اکنون از ۳۰۰ نفر فراتر رفته است. هنگامی که صدای خبرنگاران را خاموش می‌کنید، در واقع می‌خواهید مانع رسیدن حقیقت به افکار عمومی شوید؛ اما ما به رساندن حقیقت ادامه خواهیم داد.»

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پیامبر