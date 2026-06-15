حدود ۵۰۰ کشتی در انتظار خروج از تنگه هرمز هستند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آرسنیو دومینگز، دبیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO)، در گفتوگو با شبکه الجزیره اعلام کرد: حدود ۵۰۰ کشتی در داخل تنگه هرمز قرار دارند که نیازمند تخلیه و خروج ایمن هستند.
وی افزود: باید تنگه هرمز هرچه سریعتر از مینهای دریایی پاکسازی شود. ما با طرفهای بینالمللی درباره طرحهای تخلیه و خروج کشتیها از داخل تنگه هرمز در حال همکاری و رایزنی هستیم. نیاز داریم اطمینان حاصل شود که هیچ خطری متوجه تردد و کشتیرانی در تنگه هرمز نیست.
گفتنی است، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، عصر یکشنبه به وقت محلی (۱۴ ژوئن ۲۰۲۶ برابر با ۲۵ خرداد ۱۴۰۵) در شبکه تروث سوشال خود پس از دو جنگ علیه ایران اعلام کرد: توافق با جمهوری اسلامی ایران اکنون کامل شده است.
پیش از این، شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، اعلام کرد که تفاهمنامه میان دو کشور حاصل شده و در روز جمعه ۱۹ ژوئن (۲۹ خرداد) در سوئیس امضا خواهد شد.
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز با صدور بیانیهای درباره توافق پایان جنگ میان ایران و آمریکا تأکید کرد که بر اساس توافقات انجام شده، جنگ و عملیات نظامی در تمامی جبههها از جمله لبنان از امشب به صورت فوری و دائمی پایان یافته و به علاوه، محاصره دریایی علیه ایران بلافاصله و به طور کامل خاتمه مییابد.
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