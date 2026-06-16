به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ امیر قلعه‌نویی پس از تساوی ۲ بر ۲ تیم ملی ایران مقابل نیوزیلند، در نشست خبری حاضر شد و ضمن اشاره به مشکلات سفر، ویزا و برنامه‌ریزی‌های اجباری کاروان ایران، از حمایت پرشور ایرانیان حاضر در ورزشگاه به عنوان مهم‌ترین دستاورد این مسابقه یاد کرد.

سرمربی تیم ملی در ابتدای صحبت‌هایش و درخصوص اینکه تیم در خط حمله خوب بوده و چرا در خط دفاعی ضعیف بوده و نتوانسته‌اند کریس وود را مهار کنند و ممکن است این اتفاقات در بازی با بلژیک نیز تکرار شود، گفت: «قبل از اینکه به سؤال دوست عزیزمان جواب بدهم، می‌خواهم درباره دو موضوع صحبت کنم. اول این بازی و فضای استادیوم بود. فکر می‌کنم امروز یک نقطه عطف برای تاریخ فوتبال ما رقم خورد. ایرانی‌های زیادی با نگرش‌ها و باورهای مختلف در ورزشگاه بودند، اما همه یک‌صدا تیم ملی کشورشان را با قلبشان تشویق کردند. به نظر من برد اصلی این بازی همین بود. حدود ۷۰ هزار نفر در ورزشگاه حضور داشتند که بخش زیادی از آن‌ها ایرانی بودند و با قلبشان ایران را تشویق کردند. این می‌تواند یک نقطه عطف در تاریخ کشور ما باشد.»

او سپس به مشکلات تیم ملی در مسیر آماده‌سازی و حضور در آمریکا اشاره کرد و گفت: «موضوع بعدی مظلومیت تیم ایران است. ما آن‌قدر که روی هوا بودیم، فکر می‌کنم روی زمین نبودیم! به ما ویزا ندادند که بتوانیم دو هفته زودتر بیاییم و کارهای مربوط به سازگاری را انجام بدهیم. همین امشب هم بلافاصله بعد از بازی به ما گفتند باید اینجا را ترک کنیم، در حالی که امشب مهم‌ترین زمان برای ریکاوری و آماده‌سازی برای بازی آینده بود. باید سوار هواپیما شویم و به تیخوانا برگردیم. این مسئله واقعاً ما را آزار می‌دهد.»

قلعه‌نویی درباره عملکرد فنی تیمش برابر نیوزیلند توضیح داد: «به نظرم این بازی یکی از بازی‌های خوب دور اول مسابقات بود. چهار گل داشت و موقعیت‌های زیادی هم خلق شد. سؤال دوست عزیزمان هم کاملاً درست و فنی بود. ما در ۵۰ متر رو به جلو خیلی خوب بودیم، اما از دو موقعیت دو گل خوردیم. این هم جزئی از فوتبال است. باید از فردا بنشینیم، بازی را آنالیز کنیم و نقاط ضعف ساختار دفاعی‌مان را برطرف کنیم.»

سرمربی تیم ملی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه چرا باید امشب آمریکا را ترک کنند، گفت: «خودمان هم نمی‌دانیم و واقعاً خنده‌دار است. برنامه‌ریزی تیم ما یک جا انجام می‌شود، اما تصمیم نهایی جای دیگری گرفته می‌شود. قرار بود دو شب قبل از بازی به لس‌آنجلس بیاییم، اما اجازه ندادند. در برنامه ما بود که امشب اینجا بمانیم، ریکاوری کنیم و فردا ظهر برگردیم، اما باز هم این اجازه را ندادند و دلیلش را هم نمی‌دانم.»

او ادامه داد: «برای همین می‌گویم تیم ملی ایران شاید مظلوم‌ترین تیم تاریخ ادوار مختلف جام جهانی باشد. رئیس فدراسیون اینجا نیست، مدیر تیم اینجا نیست، مدیر داخلی تیم اینجا نیست، بخش رسانه‌ای اینجا نیست. روی نیمکت، کاری که مدیر تیم باید انجام بدهد، مثلاً برای تعویض‌ها، یک مربی انجام می‌داد. بخشی از مسئولیت‌های قبل از بازی که باید توسط عوامل اجرایی انجام شود، روی دوش کادر فنی بود، در حالی که تمرکز کادر فنی باید روی مسائل فنی باشد. به همین دلیل می‌گویم ما مظلوم‌ترین تیم تاریخ جام جهانی هستیم.»



قلعه‌نویی با قدردانی از بازیکنان گفت: «باید از بازیکنان خیلی خیلی ممنون باشم. با این شرایطی که برای ما درست کردند، فکر می‌کنم بازیکنان بیش از توانشان انرژی گذاشتند. با اینکه شرایط بدنی خوبی نداشتیم و سازگاری ما کامل انجام نشده بود، توانستیم بازی قابل قبولی انجام بدهیم. دو بار کامبک کردیم، حتی می‌توانستیم بازی را ببریم. یک گل زدیم که از بدشانسی‌مان در آفساید قرار گرفت، یک توپ هم به تیر زدیم. هم جو استادیوم به ما انرژی داد و کمک کرد، هم بازیکنان واقعاً با وجودشان بازی کردند. از تک‌تک آن‌ها تشکر می‌کنم.»

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