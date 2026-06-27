به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مهدی طارمی دقایقی پیش در میکسدزون سیاتل استادیوم حاضر شد تا به سوالات خبرنگاران پاسخ بدهد. این آغاز یک سخنرانی طولانی و سپس پاسخ به سوالات خبرنگاران بود که با اظهارات خبرساز و اعتراض به وضعیت میزبانی امریکا از تیم ملی ایران همراه بود.



این اظهارات را بدون کم و کاست بخوانید:



خب اول از همه چه احساسی در مورد پایان دراماتیک بازی داشتید؟

متاسفانه من احساس ناراحتی میکنم اما ما امید داریم. انسان همیشه امید دارد و ما بعد از بازی در رختکن انرژی خوبی داشتیم. باید ببینیم چه خواهد شد، مشتاقانه منتظر بازیهای بعدی هستیم تا ببینیم چه خواهد شد.

امشب باید برگردید تیخوانا.

اره باید برگردیم. ما از اول جام از این چیزها شاکی بودیم. این جام جهانی فاجعه بار است، فاجعه‌بارترین. فیفا باید هر مشکلی را که وجود دارد، حل کنند. اما متاسفانه نتوانستند از همان ابتدا چیزی را حل کنند. اینفانتینو به محل تمرین ما آمد و گفت این تازه آغاز کار است و ما مشکل را حل می‌کنیم اما فردا پایان مرحله گروهی است. ما مدیران خود را اینجا نداریم چون آنها ویزا ندارند. چطور ممکن است که ما همیشه اینطور به تیخوانا سفر کنیم؟ ما عاشق مردم مکزیک هستیم، ما عاشق تیخوانا هستیم، آنها خیلی خوب هستند، آنها مردم فروتنی هستند و ما آنها را دوست داریم اما به عنوان یک بازیکن حرفه‌ای این درست نیست.



این درست نیست. اکنون دوباره برای رفتن به تیخوانا سفر خواهیم کرد، بدون ریکاوری. این منصفانه نیست، اصلا نیست. اگر این از نظر فیفا منصفانه است، خب اوکی، خوش به حالشان! اما چه کسی میخواهد به ما کمک کند؟ کی؟

اگر میخواهند ما حذف شویم و بیرون باشیم، باشد ایرادی ندارد. اما این منصفانه نیست. ما ریکاوری نداریم. ما اینجا هیچ مدیر لجستیکی نداریم که به ما کمک کند. ما چه میگوییم؟ ما همیشه از این چیزها شکایت داریم اما هیچکس کمکی به ما نمیکند. هیچکس.



تکرار بازی را مشاهده میکنید، حسرت میخورید؟

این مربوط به فوتبال است. مطمئنا، اما ما از بیرون فوتبال شکایت داریم چون جزییات در فوتبال مهم هستند. همانطور که میدانید ریکاوری چیز مهمی است و جزییات کوچک روی فوتبال تاثیر می‌گذارند. بله، ما فقط امیدواریم. همانطور که گفتم انرژی خوبی در رختکن داشته باشیم و مشتاقانه منتظریم و ببینیم فردا برای بازیها چه اتفاقی می‌افتد.



متاسف نیستم هیچ پیشگویی در مورد بازیها وجود ندارد. زیرا ما در مورد بازیها وجود ندارد زیرا در طول ۹۰ دقیقه تمام تلاش خود را کردیم. با توجه به شرایطی که تا الان داشتیم به خودمان افتخار میکنم و اگر اتفاقی بیفتد مسئولیتش با من است زیرا پنابتی از دست دادم و اگر از مرحله گروهی صعود کردیم، خدا را شکر.



فکر میکنید امریکا دوست دارد شما زودتر حذف شوید؟

اینجا باید با همه چیز بجنگیم. نمیدانم آنها میخواهند یانه اما از دیدگاه خودمان که نگاه می‌کنیم بله آنها این را دوست دارند. فکر میکنم چطور ممکن است ۹۰ دقیقه با استرس زیادی بازی کنیم، کلی فشار روی دوشمان است. بعد باید دوباره برگردیم به تیخوانا.



تصور کنید فردا از مرحله گروهی صعود کنیم. شانس با ما یار است و از مرحله گروهی عبور می‌کنیم اما هیچ ریکاوری نداریم. چطور ممکن است؟



ایا ناامید شده اید؟

نه ما تمام تلاشمان را می‌کنیم، همیشه. ما برای مردم خودمان بازی می‌کنیم، ما میخواهیم شادی را به ارمغان بیاوریم. ما میخواهیم پیام صلح را برای مردم ایران، خارج از ایران، برای فیفا و برای همه بفرستیم. اما در مورد دیگران که بعید عین مشکل را برای ما حل کنند هیچ چیزی وجود ندارد. فیفا؟ امریکا؟ چه کسی؟ نمیدانم. فقط یک اسم بیاورید.

ایا اینفانتینو می‌تواند کار بیشتری کند؟

همانطور که گفتم اینفانتینو در اولین بازی آمد و گفت که ما همه مشکلات را اینجا حل خواهیم کرد. اما در واقع هیچ کاری نکرد. تدارکات ما اینجا نیست. رسانه های ما اینجا نیست؟ چک کنید. نه رسانه و نه کیت من و نه نایب رییس و نه رییس فدراسیون.



دوست داشتید اینجا باشید و در مورد بازی صحبت کنید؟

ما خیلی خوب بازی می‌کنیم، فکر میکنم ۹۰ دقیقه جنگیدیم. این به نظرم بی نظیر است. بله با جزییات کوچک نتوانستیم بازی را ببریم اما ما اینجا ایستاده ایم. ما اینجا هستیم و میخواهیم خودمان را نشان دهیم. میخواهیم خودمان را نشان دهیم. میخواهیم شادی را به مردمان هدیه کنیم، همانطور که گفتم. اما منظورم این است که جزییات کوچک روی بازیها تاثیر میگذارند و این مهم است. ریکاوری مهم است. ذهن آرام مهم است، اما اینجا آن را نداریم.



شما در مورد شرایط صحبت کردید، نامگذاری بازی امروز هم در عملکرد شما تاثیر داشت؟

ما در دین خودمان این را نمیپذیریم اما به همه این افراد احترام میگذاریم. این نظر خودشان است. به ما مربوط نیست. ما اینجا هستیم تا فوتبال بازی کنیم و به همه احترام میگذاریم.



در مورد ارتباط با بازیکنان چه صحبتی داری؟ خصوصا اینکه یک سخنرانی از تو در رختکن منتشر شد.

ما بی صبرانه منتظر ادامه مسیر هستیم. ما درونمان انرژی خوبی داریم. اما باید درباره اتفاق‌های بیرون صحبت کنیم. ما باید این را کنار بگذاریم چون نمیتوانیم همیشه آن را پیش خودمان نگه داریم. بعضی‌ها از ما خوششان نمی‌آید اما فکر میکنم این درست نیست. ما انرژی مثبت و خوبی در خودمان داریم و خواهیم دید فردا چه خواهد شد.

صعود به مرحله بعدی چه معنایی برای شما خواهد داشت؟

دوست من در واقع اینجاییم تا تاریخمان را به حقیقت تبدیل کنیم. بدان که دنبالش هستیم و ما همه کار برایش کردیم. دیگر نمیدانم چه باید بگویم. اگر رویایمان به حقیقت تبدیل شد خدا را شکر و اگر نه، فکر میکنم به عملکرد خودمان افتخار می‌کنیم.



پیام امروز شما چه خواهد بود؟

فیفا تمام تلاش را می‌کند. ما میدانیم که آنها هم مشکلاتی دارند. آنها همانطور که میدانیت نمیتوانند حل کنند اما فوتبال نباید بخشی از سیاست باشد. ما تنبال همین هستیم و این پیامی است که میخواهیم به جا بگذاریم.

...............

پایان پیام