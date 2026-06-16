به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین دکتر مختاری، سفیر جمهوری اسلامی ایران در واتیکان، با حضور در خبرگزاری ابنا ضمن بازدید از این خبرگزاری، در گفتوگویی تفصیلی با خبرنگار این رسانه به طرح مباحثی خواندنی پرداخت.
دکتر مختاری در ابتدای این نشست با ابراز خرسندی از فعالیتهای خبرگزاری ابنا، تصریح کرد که حضور شخصیتهای روشنبین و بینالمللی در رأس مجمع جهانی اهل بیت (ع) باعث شده است تا ایدههای توسعهگرایانه در بخش خبری و معرفی مکتب اهل بیت به جهانیان با موفقیت دنبال شود.
گردآوری نظرات جالب سفرا و مقامات واتیکان درباره کتاب اهدایی اندیشه رهبر شهید
وی در ادامه در پاسخ به خبرنگار ابنا دربارۀ انتشار کتابی از گزیده سخنان «امام شهید و رهبر معظم انقلاب» درباره حضرت مسیح (ع) و حضرت مریم (س)، بیان داشت که این کتاب با مقدمهای علمی در معرفی مقام مرجعیت دینی ایشان به زبان انگلیسی در ایتالیا چاپ و به پاپ و مقامات ارشد واتیکان اهدا شد. وی با تأکید بر لزوم مطالبهگری در دیپلماسی، تصریح کرد که هدف ما این بود مقامات واتیکان بدانند کسانی که مدعی پیروی از مسیح هستند، با چه شخصیت والایی در ایران در تقابل بودهاند.
سفیر ایران در واتیکان با بیان اینکه بعد علمی و فقهی رهبر معظم انقلاب در جهان مغفول مانده است، خاطرنشان کرد که ایشان به عنوان یک فقیه نوآور در علومی همچون فقه و اصول و حتی مباحثی مانند شبیهسازی، نظرات فاخری دارند که برای دانشگاهیان جهان جذاب و تازه است. وی در ادامه افزود که این کتاب برای بیش از ۸۰ سفیر و رئیس دانشگاه ارسال شد و بازخوردهای بسیار مثبتی از سوی دفاتر پاپ و سایر مقامات بینالمللی دریافت گردید. وی ادامه داد یک کتابچه از بازخوردهای جالب و نظرات سفرای کشورهای مختلف و مقامات واتیکان در دست تألیف است.
شگفتی مقامات کاتولیک از جایگاه حضرت مریم (س) در قرآن
حجتالاسلام دکتر مختاری با اشاره به واکنشهای شگفتانگیز مقامات واتیکان به این اثر، تصریح کرد که بسیاری از سفرا و نخبگان اعتراف کردند که حتی در متون دینی خودشان نیز چنین توصیفات دقیقی از حضرت مریم (س) ندیدهاند. وی با بیان اینکه نخستوزیر واتیکان و کاردینالهای ارشد از ذکر مکرر نام حضرت مریم (س) در قرآن مبهوت شده بودند، تأکید کرد که برای آنها بسیار جالب بود که نام هیچ زنی جز ایشان در قرآن نیامده است.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود به تأثیر این کتاب بر مواضع حقطلبانه پاپ اشاره کرد و اظهار داشت که پاپ بر اساس همین آموزهها، پیروان مسیح را به صلح و مقابله با استکبار فراخواند. دکتر مختاری با بیان خاطرهای از سفیر اندونزی، تصریح کرد که وی تصویر این کتاب را به نشانه احترام بر سینه خود گذاشت و آن را در فضای مجازی منتشر کرد که نشاندهنده عمق نفوذ این اثر است.
.
.
شکست هیمنه آمریکا و تغییر نگاه جهانی به قدرت ایران
سفیر ایران در واتیکان با تحلیل وضعیت ایران پس از جنگ رمضان، تأکید کرد که پیش از این، رسانههای غربی تبلیغ میکردند که ایران حتی یک هفته هم دوام نمیآورد، اما مقاومت مردم و اقتدار نظامی، همه این محاسبات را برهم زد. وی با بیان اینکه نگاه سفرا به نماینده ایران قبل و بعد از این جنگ کاملاً تغییر کرده است، تصریح کرد که اکنون سفرای کشورهای مقتدر با افتخار و احترام تام به سمت ما میآیند و ایران را یک قدرت بزرگ خطاب میکنند.
دکتر مختاری با اشاره به تظاهرات دهها هزار نفری در رم به نفع ایران و فلسطین، خاطرنشان کرد که برافراشته شدن پرچم ایران توسط شهروندان ایتالیایی نشاندهنده پیروزی گفتمان مقاومت در قلب اروپا است. وی در ادامه با بیان حضور خود در برنامههای پربیننده تلویزیون ملی ایتالیا، تأکید کرد که در این برنامهها به صراحت از مواضع حزبالله و رهبری مقاومت دفاع کرده و آثار مثبتی در افکار عمومی ایجاد شده است.
مسیحیت صهیونیستی؛ لکه ننگی بر پیکر کاتولیک
وی در ادامه با تبیین تفاوتهای میان کاتولیکهای سنتی و جریان «مسیحیت صهیونیست»، تصریح کرد که افرادی مانند ترامپ و مارکو روبیو (وزیر خارجه پیشنهادی آمریکا) از این تفکر خطرناک پیروی میکنند که معتقدند همه باید خدمتگزار یهودیت باشند. دکتر مختاری با بیان اینکه واتیکان شخصیتهایی مانند ترامپ را اصلاً مسیحی واقعی نمیداند، تأکید کرد که از نظر مقامات مقر مقدس، تنها دو رئیس جمهور تاریخ آمریکا کندی و بایدن به عنوان کاتولیکهای عامل شناخته میشوند.
سفیر ایران با اشاره به درگیریهای لفظی تند میان پاپ و ترامپ، بیان داشت که ترامپ با بیادبی به پاپ گفته بود که اگر من نبودم تو پاپ نمیشدی. وی با بیان اینکه این سخنان باعث انزجار جامعه کاتولیک شد، تصریح کرد که اسقفهای ایتالیا با صدور بیانیههایی ترامپ را انسانی بیادب خواندند که هیچ پیوندی با ارزشهای مسیحیت ندارد.
واکنش قاطع به جنایت صهیونیستها در کنسولگری دمشق
دکتر مختاری با بازخوانی ماجرای حمله اسرائیل به سفارت ایران در دمشق، خاطرنشان کرد که پس از این جنایت، بلافاصله با وزیر خارجه واتیکان تماس گرفته و به سکوت آنها اعتراض کرده است. وی با بیان اینکه به آنها هشدار داده اگر امروز سکوت کنید، فردا سفارتخانههای خودتان در خطر خواهد بود، تأکید کرد که این فشار دیپلماتیک باعث شد تا نخستوزیر واتیکان برای اولین بار در تاریخ، طی نامهای رسمی این اقدام را محکوم کند.
دیدار سرد روبیو با پاپ!
وی با اشاره به اینکه این محکومیت در زمان پاپ فعلی یک دستاورد بیسابقه بود، تصریح کرد که پیگیریهای مستمر میتواند حتی ساختارهای محافظهکار واتیکان را به اتخاذ مواضع حقطلبانه وادار کند. دکتر مختاری همچنین به سفر «مارکو روبیو» به واتیکان اشاره کرد و اظهار داشت که پاپ با سردی تمام با او برخورد کرد و تلاشهای او برای ترمیم رابطه ترامپ و واتیکان کاملاً شکست خورد.
نشان عالی شوالیه؛ پیروزی دیپلماسی در میان آتش جنگ
سفیر ایران در واتیکان با تشریح جزئیات دریافت نشان عالی «پاپ پیوس نهم»، تصریح کرد که این نشان در اوج شرایط جنگی و علیرغم فشارهای شدید آمریکا و اسرائیل به وی اعطا شد. وی با بیان اینکه سفیر اسرائیل در توییتر به پاپ اعتراض کرده بود که چرا به نماینده یک حکومت قاتل نشان میدهید، تأکید کرد که پاپ بدون توجه به این هوچیگریها، نشان شوالیه را به خاطر فعالیتهای صلحطلبانه و تقویت گفتمان بینادیانی به سفیر ایران اهدا کرد.
اندیشمندان مسیحی و تطبیق ساختار ولایت فقیه با کاتولیسم
دکتر مختاری با تبیین چهار محور اصلی گفتگوهای الهیاتی میان شیعه و کاتولیک، تصریح کرد که علاوه بر مباحث مربوط به تفسیر جایگاه حضرت عیسی (ع)، مهدویت و آخرالزمان، اندیشمندان مسیحی به شدت به دنبال شناخت نظریه «ولایت فقیه» به عنوان یک تئوری اختصاصی و مبنایی در مکتب شیعه هستند. وی با بیان اینکه نخبگان واتیکان این نظریه را به صورت تطبیقی با مبانی اهل سنت مطالعه میکنند، تأکید کرد که تبیین مبانی عقلی و دینی این نظام سیاسی-دینی آثار بسیار مثبتی در روشنگری آنها داشته است؛ چرا که واتیکان خود دارای یک نظام دینی است و اندیشمندان آن میکوشند پیوند میان وحی، عقل و حاکمیت را در اندیشه شیعی به درستی درک کنند .
وی با تأکید بر اینکه نظام حاکم بر مقر مقدس و نظام جمهوری اسلامی در لایههای عالی قدرت شباهتهای ساختاری دارند، خاطرنشان کرد که در هر دو نظام، انتخاب رهبر عالی بر عهده مجمعی از خبرگان و صاحبنظران دینی است که وظیفه آنها «تشخیص» و «کشف» فرد شایسته بر اساس معیارهای الهی و عقلی است. دکتر مختاری با اشاره به گفتوگوهای خود با اندیشمندان کاتولیک، بیان داشت که تبیین مبانی ولایت فقیه برای آنها بسیار روشنگر بوده و آنها تلاش میکنند پیوند میان وحی، عقل و حاکمیت را در اندیشه سیاسی شیعه درک کنند.
در همین راستا، سفیر ایران در واتیکان ادامه داد کاردینالها در فضایی کاملاً معنوی و بسته که به آن «کنکلاو» گفته میشود، گرد هم میآیند و روزها به دعا و مناجات میپردازند تا به باور آنها، هدایت الهی برای برگزیدن جانشین پطرس حاصل شود. وی با بیان اینکه رازداری در این فرآیند یک اصل خللناپذیر است، به خاطرهای اشاره کرد که حتی یک کاردینال در پاسخ به پرسش وزیر درباره رأی خود، تصریح کرد که ما اجازه نداریم حتی به خودمان بگوییم به چه کسی رأی دادهایم؛ چرا که معتقدیم حضرت مسیح (ع) خود نمایندهاش را تعیین و به دلهای ما الهام میکند. دکتر مختاری افزود که در پایان این مراسم، تمامی برگههای رأی سوزانده میشوند تا خروج «دود سفید» از دودکش، به عنوان نمادی نمادین و جهانی، نشاندهنده قطعی شدن انتخاب پاپ جدید باشد
.............
پایان پیام
نظر شما