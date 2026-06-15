به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ عناصر و شبهنظامیان غیرنظامی وابسته به وزارت کشور بحرین، با اعمال محاصره و محدودیتهای شدید امنیتی بر «شهرک الدراز» در غرب منامه، پایتخت بحرین، مانع از آن شدند که شیعیان برای هشتاد و هشتمین هفته پیاپی نماز جمعه مرکزی را اقامه کنند.
عناصر رژیم آلخلیفه با همراهی خودروهای نظامی و نیروهای مسلح مجهز، حضور خود را در اطراف مسجد امام صادق (علیه السلام) تقویت کردند؛ اقدامی که با هدف مقابله با احتمال آغاز تظاهرات مردمی در اعتراض به محاصره امنیتی و دینی اعمالشده بر شعائر طایفه شیعه، اعلام همبستگی با زندانیان سیاسی، و نیز مخالفت با عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی و حضور نظامی آمریکا در کشور صورت گرفت.
در بسیاری از مناطق بحرین نیز با وجود محاصره شدید امنیتی، تظاهرات مردمی برگزار شد. معترضان در این تجمعها خواستار «خالی شدن زندانها» و آزادی فوری همه علمای دینی شیعه و زندانیان سیاسی شدند.
معترضان همچنین ممنوع کردن برگزاری نماز جمعه برای شیعیان از سوی رژیم حاکم، اعمال سلطه رسمی بر امور دینی، و ادامه محدودسازی آزادیهای مذهبی در آستانه موسم عاشورا (ماه محرم) را محکوم کردند. تظاهرکنندگان خواستار پایان دادن به سیاست آزار فرقهای و تبعیض نژادی علیه شیعیان و نیز توقف تعرض به همه مقامها، شخصیتها، نهادها و اصول مذهب جعفری شدند.
آنان همچنین بر موضع حمایتی خود از جمهوری اسلامی ایران در جنگ آن برای بازدارندگی در برابر تجاوز آمریکا و صهیونیسم تأکید کردند و وفاداری خود را به «رهبر شهید انقلاب اسلامی، امام سید علی خامنهای» و دبیرکل حزبالله لبنان «سید حسن نصرالله» اعلام داشتند.
معترضان همچنین خواستار پایان دادن به حضور آمریکا و اخراج پایگاههای نظامی خارجی شدند تا زمینه برای تحقق حاکمیت کامل و امنیت در داخل کشور فراهم شود. آنان همچنین بر ضرورت لغو توافق عادیسازی روابط با دشمن صهیونیستی، اخراج سفیر اشغالگران از کشور و بستن سفارت آن در منامه تأکید کردند.
گفتنی است مقامهای بحرینی از چهارم اکتبر ۲۰۲۴ (۱۴۰۳)، برگزاری نماز جمعه را ممنوع کردهاند. این اقدام در پی اصرار مردمی بر برگزاری مراسم بزرگداشت برای «سید حسن نصرالله» دبیرکل شهید حزبالله لبنان، برپایی تظاهرات در حمایت از جبهههای مقاومت اسلامی در لبنان، فلسطین و یمن، و نیز در اعتراض به توافقهای عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی صورت گرفت.
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