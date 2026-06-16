به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مردم کیپورد روز گذشته (دوشنبه) تا پاسی از شب در جزایر مختلف این کشور مجمعالجزایری واقع در اقیانوس اطلس مرکزی در غرب قاره آفریقا، به جشن و شادمانی به افتخار تساوی تیم ملی فوتبال کشورشان در برابر اسپانیا از مدعیان قهرمانی جام جهانی پرداختند.
در «پرایا» پایتخت کیپورد و شهرهای دیگر از جمله بندر «میندلو» در جزیره «سائو ویسنته»، هواداران فوتبال برای شادمانی از این نتیجه غیرقابل تصور به خیابانها آمدند.
به گزارش آسوشیتدپرس، تیم فوتبال این کشور کوچک نیم میلیون نفری برای اولین بار در جام جهانی فوتبال حضور یافته و در اولین بازی تاریخ خود در جام جهانی با درخشش دروازهبان ۴۰ ساله خود و یک دفاع منسجم و با برنامه، موفق به خلق یک شگفتی و به دست آوردن تساوی بدون گل در برابر اسپانیا قهرمان اروپا شد.
«خوزه ماریا نیوِس» رئیسجمهوری کیپورد در پی کسب این تساوی با انتشار پیامی در رسانههای اجتماعی نوشت: اگر ما امروز ۵۰ سال بعد (از استقلال) در جام جهانی هستیم، ثابت کردهایم که یک ملت موفق و پویا هستیم.
وی افزود: بیش از بزرگداشت گذشته باید آینده را بازتجسم کنیم و اعتقاد داشته باشیم که ساختن یک کشور مدرن و خوشبخت در تمام زمینههای زندگی با ایجاد فرصت برای همه در ۵۰ سال آینده امکانپذیر است.
مردم کیپورد روز دوشنبه در خیابانها اشک شوق ریختند و یکدیگر را در آغوش کشیدند. «ویلیام گومز» از طرفداران فوتبال در پرایا گفت: انتظار نداشتم در این بازی دشوار چنین عملکرد خوبی داشته باشیم اما به لطف عملکرد خوب ووزینیا (دروازهبان کهنهکار تیم) موفق به کسب این نتیجه شدیم.
هر چند تیم کیپورد در این بازی موفق به پیروزی نشد، اما نمایش خوب این تیم کمتر شناختهشده موجب شگفتی بسیاری از ناظران و کارشناسان فوتبال شد و بسیاری آن را پاسخی به انتقادها از افزایش تعداد تیمهای حاضر در جام جهانی از ۳۲ به ۴۸ تیم دانستند.
کشور مجمعالجزایری کیپورد (دماغه سبز) در غرب سواحل آفریقا در اقیانوس اطلس، سومین کشور در رده کمجمعیتترین کشورهای جهان است که تاکنون موفق به حضور در جام جهانی شده است.
«ولادیمیر گارسیا» از ساکنان پرایا گفت: کیپورد کشور کوچکی است اما امروز ما احساس بزرگی و اهمیت میکنیم؛ من حتی کلمات کافی برای بیان احساساتم ندارم.
دولت کیپورد روز دوشنبه پیش از بازی این تیم در جام جهانی، مرخصی «آف» نیمروزی اعلام کرد تا مردم بتوانند از تماشای بازی تیم ملی لذت ببرند و حمایت کنند.
تیم فوتبال اسپانیا روز دوشنبه ۲۵ خرداد ماه در اولین دیدارش در جام جهانی ۲۰۲۶ برابر کیپورد با تساوی بدون گل متوقف شد تا یک شگفتی بزرگ رقم بخورد. اسپانیا به عنوان یکی از مدعیان قهرمانی وارد جام جهانی شده و در سوی دیگر کیپورد اولین حضورش را در جام تجربه میکند.
کیپورد یا دماغه سبز (به پرتغالی کابو ورده) یک کشور جزیرهای متشکل از ۱۰ جزیره آتشفشانی در اقیانوس اطلس مرکزی واقع در غرب سواحل آفریقا است. این جزایر تا قرن پانزدهم میلادی غیرمسکونی بودند زمانی که کاوشگران پرتغالی در این جزایر سکونت کردند. موقعیت راهبردی این جزایر بعداً موجب نقش مهم آنها در تجارت برده بین دو سوی اقیانوس اطلس در سدههای ۱۶ و ۱۷ میلادی شد.
تا اواسط قرن ۱۹ میلادی به علت تشدید رقابتهای خارجی و خشکسالی و افول تجارت برده، این جزایر شاهد کاهش رونق اقتصادی و مهاجرت بود اما کیپورد بهتدریج اهمیت خود را به عنوان یک قطب مهم بازرگانی دریایی و کشتیرانی باز یافت.
این کشور در سال ۱۹۷۵ استقلال خود را از پرتغال به دست آورد و از اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی تاکنون از توسعهیافتهترین و دموکراتیکترین کشورهای آفریقا به شمار میرود.
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