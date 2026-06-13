به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جام جهانی ۲۰۲۶ بزرگ‌ترین دوره تاریخ این رقابت‌ها با فرمت جدید و با حضور ۴۸ تیم خواهد بود. برای نخستین بار، ۱۳ کشور با اکثریت جمعیت مسلمان جواز حضور در مهم‌ترین رویداد فوتبالی جهان را به دست آورده‌اند؛ از قدرت‌های سنتی فوتبال آفریقا و آسیا گرفته تا تیم‌هایی که برای نخستین بار طعم حضور در جام جهانی را می‌چشند.

شیرهای اطلس و مدعیان بزرگ؛ مراکش، سنگال و مصر در سودای افتخار

مراکش بدون تردید پرچمدار فوتبال جهان اسلام محسوب می‌شود. شیرهای اطلس در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر تاریخ‌ساز شدند و به‌عنوان نخستین تیم عربی و آفریقایی به نیمه‌نهایی رسیدند. اشرف حکیمی، ستاره پاری‌سن‌ژرمن، رهبر نسلی است که همچنان بخش عمده آن حفظ شده و بسیاری مراکش را جدی‌ترین شانس مسلمانان برای درخشش در جام جهانی ۲۰۲۶ می‌دانند.

هواداران تیم ملی مراکش

سنگال، قهرمان کنونی آفریقا، همچنان یکی از قدرت‌های بزرگ قاره سیاه است. خاطره شکست فرانسه قهرمان جهان در جام جهانی ۲۰۰۲ هنوز در ذهن فوتبال‌دوستان باقی مانده است. سادیو مانه و نسل جدید ستارگان سنگالی امیدوارند این بار حتی فراتر از مرحله یک‌چهارم نهایی بروند.

تیم ملی سنگال

مصر نیز با بازگشت به جام جهانی، روی درخشش محمد صلاح حساب ویژه‌ای باز کرده است. پرافتخارترین تیم آفریقا با هفت قهرمانی در جام ملت‌های آفریقا، امیدوار است با کاپیتان و ستاره لیورپول بهترین نتیجه تاریخ خود را در این رقابت‌ها ثبت کند.

تیم ملی مصر

قدرت‌های عرب آسیا زیر سلطۀ ایران

ایران، به‌عنوان تیم نخست آسیا، برای چهارمین دوره متوالی و هفتمین بار در تاریخ راهی جام جهانی شده است؛ پیروزی‌های تاریخی مقابل آمریکا در سال ۱۹۹۸ و ولز در سال ۲۰۲۲ نشان داده‌اند که تیم ملی ایران توانایی خلق شگفتی را دارد. جام جهانی ۲۰۲۶ شاید آخرین فرصت نسل کنونی برای شکستن این طلسم باشد!

عراق نیز پس از ۴۰ سال دوری، بار دیگر به جام جهانی بازگشته است. قهرمان آسیا در سال ۲۰۰۷ امیدوار است نخستین امتیاز و شاید نخستین پیروزی تاریخ خود در جام جهانی را کسب کند.

ایمن حسین، مهاجم تیم ملی عراق

عربستان سعودی، میزبان جام جهانی دو دورۀ بعد، برای هفتمین بار راهی این رقابت‌ها می‌شود. هرچند آن‌ها با هزینه‌های هنگفت راهی آمریکا شدند اما این کشور خود را برای میزبانی جام جهانی ۲۰۳۴ آماده می‌کند و از این حیث، حضور آن‌ها می‌تواند توجه‌ها را به خود جلب کند.

قطر پس از حضور به‌عنوان میزبان در سال ۲۰۲۲، این بار از مسیر مسابقات انتخابی به جام جهانی رسیده است. اکرم عفیف و المعز علی مهم‌ترین چهره‌های تیمی هستند که دو قهرمانی متوالی آسیا را در کارنامه دارد.

اردن بزرگ‌ترین شگفتی فوتبال آسیا محسوب می‌شود. این کشور برای نخستین بار به جام جهانی صعود کرده است. موسی التعمری، ستاره فوتبال اردن، نماد نسلی است که پس از نایب‌قهرمانی آسیا اکنون به بزرگ‌ترین صحنه فوتبال جهان رسیده است.

ترک‌ها و بوسنیایی‌ها؛ نمایندگان مسلمان اروپا

ترکیه پس از ۲۴ سال به جام جهانی بازمی‌گردد. تیمی که در سال ۲۰۰۲ مقام سوم جهان را کسب کرد، اکنون با هدایت وینچنزو مونتلا و ستارگانی مانند کرم آکتوراوغلو به دنبال تکرار آن موفقیت تاریخی است.

تمرین تیم ترکیه در راه جام جهانی

بوسنی و هرزگوین نیز تنها برای دومین بار به جام جهانی راه یافته است. بوسنیایی‌ها با حذف ایتالیا در پلی‌آف، یکی از بزرگ‌ترین شگفتی‌های مرحله انتخابی را رقم زدند و اکنون امیدوارند عملکردی بهتر از نخستین حضور خود در سال ۲۰۱۴ داشته باشند.

دیدار تیم ملی ایران با تیم بوسنی در جام جهانی 2014

شمال آفریقا در خط مقدم؛ الجزایر و تونس

الجزایر پس از ۱۲ سال غیبت به جام جهانی بازگشته است. خاطره نمایش درخشان برابر آلمان در جام جهانی ۲۰۱۴ هنوز در ذهن هواداران باقی مانده است. ریاض محرز همچنان چهره شاخص نسل طلایی الجزایر به شمار می‌رود.

تونس نیز برای هفتمین بار در جام جهانی حضور خواهد داشت. عقاب‌های کارتاژ در جام جهانی ۲۰۲۲ موفق شدند فرانسه، قهرمان وقت جهان، را شکست دهند اما هنوز در انتظار نخستین صعود خود به مرحله حذفی هستند.

تاریخ‌سازان تازه‌وارد؛ از تاشکند تا اَمان

ازبکستان مهم‌ترین داستان الهام‌بخش فوتبال آسیا در سال‌های اخیر را نوشته است. این کشور برای نخستین بار به جام جهانی صعود کرده و به نخستین نماینده آسیای مرکزی در تاریخ این مسابقات تبدیل شده است. الدور شومورودوف و عبدالقادر خوسانوف ستارگان اصلی این تیم هستند.

در کنار ازبکستان و اردن، جام جهانی ۲۰۲۶ صحنه ظهور قدرت‌های جدیدی از جهان اسلام خواهد بود؛ تیم‌هایی که سال‌ها در آستانه صعود بودند و اکنون فرصت دارند نام خود را در تاریخ فوتبال جهان ثبت کنند.

حضور ۱۳ کشور مسلمان در جام جهانی ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که فوتبال جهان اسلام بیش از هر زمان دیگری در حال رشد و تأثیرگذاری است. از مراکشِ مدعی قهرمانی گرفته تا اردن و ازبکستانِ تازه‌وارد، کشورهای مسلمان امیدوارند در این رقابت به موفقیت برسند.

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