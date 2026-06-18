هشدار کمیساریای عالی سازمان ملل درباره فشار سنگین بازگشت مهاجران به افغانستان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ عرفات جمال رئیس دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان امروز با حضور در یک نشست خبری اعلام کرد: از سپتامبر ۲۰۲۳ تاکنون، بیش از ۶ میلیون افغان از پاکستان و ایران بازگشتهاند و بازگشت این تعداد مهاجر، فشار بزرگی بر خدمات رسانی وارد کرده است.
وی افزود: افغانستان در مقطع حساسی قرار دارد، زیرا روز جهانی پناهندگان همزمان با ادامه بازگشتهای گسترده از کشورهای همسایه فرامیرسد.
جمال با بیان اینکه فقط در سال جاری بیش از ۷۵۰ هزار مهاجر از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتهاند گفت: کمیساریای عالی سازمان ملل متحد خواستار حمایت بیشتر بینالمللی برای رسیدگی به یکی از طولانیترین و بزرگترین وضعیتآوارگی در جهان شده است.
جمال افزود: با وجود محدودیتهای مالی و افزایش فشارهای بشردوستانه، کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در سال ۲۰۲۶ برای تأمین بودجه کمکرسانی به افغانهای آسیبپذیر در سراسر این کشور به ۲۱۶ میلیون دلار نیاز دارد.
این مقام سازمان ملل گفت: کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل همراه با شرکای خود از لحظه ورود بازگشتکنندگان تا ادغام دوباره آنان به جامعه حمایت میکند.
وی تصریح کرد: فقط در سال گذشته ما به بیش از ۲ میلیون نفر در افغانستان کمک رساندیم. هدف از این کمک، کاهش وابستگی افغانها به کمکهای بشردوستانه است تا از راه حلهای پایدار برای افغانها حمایت شود.
..............
پایان پیام/
نظر شما