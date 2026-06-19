انصارالله یمن، عربستان را تهدید کرد/ پایان کاهش تنش و بازگشت به رویارویی؟

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش انصارالله یمن تهدید کرده است که وضعیت کاهش تنشی را که یمن طی چهار سال گذشته تجربه کرده، پایان خواهد داد و وارد مرحلهای برای شکستن محاصره اقتصادی تحمیلشده بر این کشور طی ۱۱ سال گذشته و آزادسازی استانهای اشغالشده، خواهد شد.
براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان به گفته جنبش انصارالله، این اقدام در واکنش به فرار عربستان از تعهدات صلح و ادامه تعلل در اجرای نقشه راه، انجام خواهد شد. نقشه راهی که قرار است یمن را از وضعیت نه جنگ و نه صلح خارج کند.
در همین چارچوب، «سیدعبدالملک الحوثی» رهبر جنبش انصارالله در بیانیهای که خبرگزاری رسمی یمن (سبأ) منتشر کرد، خواستار آمادهباش رسمی و مردمی برای مقابله با خطرات و چالشهای ناشی از تهاجم خصمانه همهجانبه دشمنان شد. اشارهای که منظور از آن عربستان و آمریکا عنوان شده است.
الحوثی، ائتلاف جنگ علیه یمن که با نظارت آمریکا و اجرای عربستان فعالیت میکند، متهم کرد که بخش بزرگی از خاک یمن را اشغال کرده، بر منابع ملی نفت و گاز این کشور مسلط شده، حاکمیت و استقلال یمن را نقض کرده، همچنان به محاصره یمن ادامه میدهد و جنگهای گسترده اقتصادی علیه مردم این کشور به راه انداخته است.
او همچنین این ائتلاف را متهم کرد که گروههای تکفیری و نیروهای مزدور را برای کشتار و هدف قرار دادن جامعه یمنی به کار گرفته است.
رهبر انصارالله تأکید کرد نیروهای این جنبش همچنان در وضعیت آمادگی دائمی برای مقابله با هرگونه تشدید تنش از سوی دشمن آمریکایی و صهیونیستی در منطقه و همچنین در برابر هرگونه تلاش برای تنها گذاشتن دوباره غزه یا هر یک از جبهههای محور مقاومت، قرار دارند.
استقبال در مناطق تحت کنترل دولت صنعاء
فراخوان الحوثی با استقبال گسترده در مناطق تحت کنترل دولت صنعاء، روبهرو شد. برخی فعالان آن را برنامهای عملی دانستند که میتواند به پایان محاصره اقتصادی و بازگشت حقوق و دستمزدها چه از مسیر صلح و چه از مسیر جنگ، منجر شود.
«عبدالله النعمی» عضو دفتر سیاسی انصارالله در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: این فراخوان برای آمادهباش و آمادگی برای مرحله آینده که عنوان آن شکستن محاصره و بازگرداندن ثروتهای طبیعی غارتشده توسط ائتلاف متجاوز است، در پاسخ به خواسته مردم یمن برای پایان دادن به این رنجها مطرح شده است.
«حزام الاسد» دیگر عضو دفتر سیاسی انصارالله نیز در پیامی گفت: زمان آن رسیده که ملت یمن، که سالهای طولانی تجاوز، بمباران، محاصره و رنج را تحمل کرده، با کرامت و استقلال زندگی کند و مانند دیگر ملتهای جهان از خیرات و منابع کشور خود بهرهمند شود. ۱۱ سال رنج و صبر کافی است.
او افزود: شیرها در کنار آغلهای پر از دامهای فربه از گرسنگی نمیمیرند؛ هر صبری پایانی دارد و هر حقی زمانی دارد.
پیام به عربستان
ناظران در صنعاء، فراخوان جنبش انصارالله برای تشدید اقدامات را پیامی به عربستان میدانند، کشوری که از نگاه آنها مسئول اصلی کند شدن روند صلح است.
این ناظران معتقدند پیام صنعاء این است که گزینه پیش روی مردم یمن برای پایان دادن به بنبست ایجادشده در مسیر صلح طی سالهای گذشته، بازگشت به نقطه آغاز درگیریهاست.
آنها میگویند که پس از پایان درگیری منطقهای و حرکت ایران و آمریکا از وضعیت جنگ به سمت کاهش تنش و صلح، دیگر جایی برای مانور عربستان باقی نمانده است.
به باور این تحلیلگران، عربستان اکنون با دو انتخاب روبهرو است. انتخاب نخست، ادامه اجرای مراحل نقشه راه سازمان ملل و آغاز اقدامات اعتمادساز برای پایان دادن به رنجهای مردم یمن که نتیجه سالها جنگ و محاصره است. انتخاب دوم، آماده شدن برای جنگی گسترده که ممکن است دریای سرخ و منافع اقتصادی عربستان و امارات را نیز دربر بگیرد.
تلاش سازمان ملل برای حفظ کاهش تنش
تهدید صنعاء به تشدید درگیریها همزمان شده است با اعلام «هانس گروندبرگ» فرستاده سازمان ملل در امور یمن، مبنی بر اینکه دفتر او قصد دارد نمایندگان طرفهای یمنی در کمیته نظامی و همچنین عربستان را به نشستی دعوت کند.
هدف این نشست، بررسی راههای کاهش تنش و بهبود کانالهای ارتباطی میان طرفها عنوان شده است.
این موضوع در آخرین گزارش گروندبرگ به شورای امنیت سازمان ملل مطرح شده است.
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