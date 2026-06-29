به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پاسخ به دعوت سیدعبدالملک بدرالدین الحوثی رهبر جنبش انصارالله یمن، قبایل بنی‌حشیش نشستی قبیله‌ای با حضور افراد مسلح برگزار کردند و در جریان آن، حمایت و تفویض اختیار کامل خود به رهبری انصارالله را اعلام کردند.

براساس گزارش شبکه المسیره یمن، شرکت‌کنندگان در این نشست بر آمادگی کامل خود برای ورود به نبرد آزادی و پایان دادن به مشکلات مردم یمن تأکید کردند.

آن‌ها همچنین اعلام کردند که همچنان مسیر شهدای خود را ادامه خواهند داد و برای دفاع از یمن، مردم این کشور و منابع آن، آماده ادامه مسیر هستند.

تهدید به رویارویی با ائتلاف عربستان، آمریکا و رژیم صهیونیستی

شرکت‌کنندگان در این نشست، ائتلاف تحت رهبری عربستان و آمریکا و رژیم صهیونیستی را به نبردی تهدید کردند که به حضور آنها در منطقه پایان خواهد داد.

آن‌ها همچنین بر ادامه حمایت از محور مقاومت در هرگونه درگیری احتمالی آینده تأکید کردند و گفتند که این حمایت تا پایان یافتن موجودیت رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی، مقابله با خائنان و عوامل منطقه‌ای و پایان دادن به سلطه آمریکا» ادامه خواهد داشت.

بیانیه قبایل: ادامه حمایت مالی و انسانی از جبهه‌ها

در پایان این نشست، بیانیه‌ای صادر شد که در آن قبایل بنی‌حشیش بر تعهد خود به رهبری جنبش انصارالله تأکید کردند.

در این بیانیه آمده است که قبایل آماده‌اند کاروان‌هایی از نیرو و امکانات را در راه جهاد در راه خدا، دفاع از مردم یمن و دستیابی به حقوق مشروع آنان، ارائه کنند.

این بیانیه همچنین آمریکا و عربستان را به تلاش برای توطئه علیه یمن متهم کرده و تأکید کرده است که قبایل یمنی همچنان سپر مستحکم این کشور خواهند بود.

تأکید بر ادامه بسیج نظامی و مقابله با تهدیدها

قبایل بنی‌حشیش اعلام کردند که در کنار سیدعبدالملک الحوثی و رهبری سیاسی و نظامی انصارالله خواهند بود تا آزادسازی کشور، پایان محاصره و مقابله با اشغال، محقق شود.

در این بیانیه همچنین آمده که خورشید آزادی نزدیک است و دشمنان یمن از حملات و محاصره این کشور تنها شکست و ناکامی به دست خواهند آورد.

قبایل همچنین تأکید کردند که در خط مقدم دوره‌های بسیج و آموزش نظامی برای مقابله با خطرات پیش‌رو قرار خواهند داشت.

حمایت از ایران و گروه‌های همسو

در بخش دیگری از این بیانیه، از پیروزی بزرگ جمهوری اسلامی ایران و پایداری نیروهای مقاومت اسلامی در لبنان، تقدیر شد.

قبایل بنی‌حشیش بار دیگر بر ادامه حضور در نبرد فتح وعده داده‌شده و جهاد مقدس، تأکید کردند و گفتند که این مسیر را با وجود هر میزان از فداکاری و هزینه، ادامه خواهند داد.

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