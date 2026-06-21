به گزارش خبرگزای بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یسرائیل کاتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد ارتش این رژیم از آنچه منطقه امنیتی در جنوب لبنان خوانده می‌شود، عقب‌نشینی نخواهد کرد و حضور نظامی در این مناطق ادامه خواهد یافت.

وی همچنین مدعی شد که هیچ محدودیتی برای فعالیت نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی در لبنان جهت مقابله با آنچه تهدیدها عنوان کرد، وجود ندارد و تأکید کرد اعلام آتش‌بس به معنای ترک مواضع نظامی کنونی نخواهد بود.

این موضع‌گیری در شرایطی مطرح می‌شود که طی ساعات گذشته گزارش‌هایی از کاهش نسبی درگیری‌ها و توقف موقت حملات گسترده به جنوب لبنان منتشر شده بود. با این حال، اظهارات جدید مقام‌های صهیونیست نشان می‌دهد تل‌آویو قصد حفظ حضور میدانی و تداوم کنترل عملیاتی بر برخی مناطق مرزی را دارد.

پیش‌تر رسانه‌های صهیونیستی گزارش داده بودند که دستور توقف موقت عملیات نظامی بدون خروج نیروها از مواضع مستقر صادر شده و ارتش همچنان در نقاطی از جنوب لبنان باقی خواهد ماند.

در مقابل، مقام‌های لبنانی و مقاومت این کشور بارها تأکید کرده‌اند که تثبیت آتش‌بس تنها در صورت توقف کامل تجاوزات، خروج نیروهای اشغالگر و اجرای کامل تعهدات امکان‌پذیر خواهد بود.

اصرار رژیم صهیونیستی بر حفظ حضور نظامی در جنوب لبنان، می‌تواند روند تثبیت آرامش را با چالش مواجه کند؛ زیرا تداوم اشغال و حفظ وضعیت میدانی موجود با مفهوم آتش‌بس پایدار سازگار نیست و هرگونه حادثه یا درگیری محدود می‌تواند بار دیگر منطقه را به سمت تشدید تنش سوق دهد.

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