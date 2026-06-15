به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اسرائیل با رد رسمی مفاد تفاهم‌نامه اخیر میان واشینگتن و تهران، بر تداوم حضور نظامی خود در جنوب لبنان تأکید کرد. یسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، با اعلام مخالفت با هرگونه عقب‌نشینی، هدف از حضور نظامی در لبنان، سوریه و غزه را ایجاد «مناطق امنیتی» برای حفاظت از مرزهای خود دانست. وی ضمن تهدید ایران به پاسخی قاطع در صورت هرگونه مداخله، تأکید کرد که اسرائیل زیر بار فشارهای بین‌المللی برای خروج از این مناطق نخواهد رفت.

در همین راستا، رسانه‌های عبری از جمله یدیعوت آحارونوت گزارش دادند که نتانیاهو صراحتاً به دونالد ترامپ اعلام کرده است که تل‌آویو پایبند به این توافق نیست و ارتش این رژیم در مواضع فعلی خود در جنوب لبنان باقی می‌ماند. همچنین، وزرای کابینه اسرائیل با حمایت کامل از این رویکرد، ضمن «تکان‌دهنده» خواندن این توافق برای اسرائیل، مدعی شدند که ترامپ در تفکیک پرونده ایران از لبنان شکست خورده است و این دو جبهه را غیرقابل تفکیک می‌دانند.

این مواضع سخت‌گیرانه در حالی اتخاذ شده که گزارش‌های میدانی از تداوم تجاوزات نظامی اسرائیل در خاک لبنان خبر می‌دهند. بر اساس گزارش‌ها، هواپیماهای بدون سرنشین و یگان‌های توپخانه‌ای ارتش اسرائیل مناطقی چون «کفرتبنیت» و «نبطیه فوقا» را هدف قرار داده و اقدام به عملیات‌های تخریب و انفجار در روستاهای مرزی از جمله «الخیام» کرده‌اند. این اقدامات عملی، شکاف عمیق میان توافقات دیپلماتیک بین‌المللی و راهبرد نظامی میدانی اسرائیل را به وضوح نشان می‌دهد.

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