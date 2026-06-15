ارتش لبنان: ارتش اسرائیل همچنان در جنوب لبنان فعال است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فرماندهی ارتش لبنان با صدور بیانیه‌ای، ضمن اشاره به تحولات اخیر منطقه‌ای و شایعات مربوط به آتش‌بس، از شهروندان درخواست کرد تا در بازگشت به روستاهای مرزی جنوبی تأمل کنند. این هشدار در حالی صادر شده که طبق گزارش‌ها، ارتش اسرائیل همچنان در مناطقی از جنوب لبنان مستقر بوده و مطابق با اخبار منتشر شده، هنوز دستوری مبنی بر توقف تیراندازی یا عقب‌نشینی دریافت نکرده است.

در این بیانیه، ضمن تأکید بر لزوم حفظ سلامتی شهروندان در برابر خطرات ناشی از نقض‌ها و حملات احتمالی اسرائیل، از مردم خواسته شده است تا به توصیه‌های یگان‌های نظامی مستقر در منطقه عمل کنند. همچنین، توصیه شده است که در مناطقی که شاهد حملات اسرائیل بوده‌اند، نهایت دقت و هوشیاری به خرج داده شود و هرگونه مهمات عمل نکرده یا اجسام مشکوک بلافاصله به نزدیک‌ترین مرکز ارتش یا نیروهای امنیتی گزارش گردد.

در همین راستا، رسانه‌های اسرائیلی از قول یک منبع نظامی گزارش دادند که ارتش اسرائیل هیچ دستوری برای توقف عملیات در جنوب لبنان یا خروج از این منطقه دریافت نکرده و همچنان در حال فعالیت در امتداد «خط زرد» است. در همین حال، وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد که ارتش این کشور علیرغم فشارهای موجود، از لبنان عقب‌نشینی نخواهد کرد و تهدید کرد که در صورت حمله ایران به اسرائیل، پاسخی قاطع دریافت خواهد کرد. وی تأکید کرد که سیاست اسرائیل، حضور نظامی در مناطق امنیتی در لبنان، سوریه و غزه برای محافظت از مرزها و شهرک‌های اسرائیلی است.

.

..........

پایان پیام