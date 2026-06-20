به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله سید یاسین موسوی، امام جمعه بغداد و استاد برجسته حوزه علمیه نجف اشرف، با اشاره به تحولات اخیر سیاسی و نظامی اعلام کرد: این تحولات نشان‌دهنده تغییرات مهمی در روند مذاکرات میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده است و تهران در اعتراض به ادامه عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در لبنان، مشارکت خود در دور جدید مذاکرات را تعلیق (متوقف) کرده است.

وی در خطبه نماز جمعه دیروز با بیان اینکه مهم‌ترین خبر فضای رسانه‌ای و سیاسی، پذیرش شروط چهارده‌گانه (۱۴ شرط) از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا است، گفت: ترامپ این شروط را که از سوی هیئت مذاکره‌کننده ایرانی ارائه شده بود پذیرفته و سندی موسوم به «یادداشت تفاهم» را برای دستیابی به توافق نهایی در بازه زمانی مشخص امضا کرده است.

آیت‌الله موسوی افزود: رسانه‌های آمریکایی از نارضایتی در میان برخی جریان‌های جمهوری‌خواه و دموکرات خبر داده‌اند؛ به‌طوری‌که این توافق از سوی آنان «شکست آمریکا در مذاکرات و خروج ایران با دست برتر» توصیف شده است.

وی با اشاره به موضع رژیم صهیونیستی تصریح کرد: موضع رژیم صهیونیستی به‌طور کامل مخالف این توافق است و مقامات این رژیم آن را یک شکست سیاسی و نظامی می‌دانند، از همین‌رو بر ادامه جنگ و برهم زدن (تعطیل کردن) هرگونه تفاهم تأکید دارند.

امام جمعه بغداد همچنین خاطرنشان کرد: بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، عملاً به مفاد توافق پایبند نبوده و با وجود فشارهای آمریکا، به تشدید تنش نظامی ادامه داده است؛ از جمله در جنوب لبنان و منطقه «علی‌الطاهر» در شمال النبطیه که تلاش نیروهای اسرائیلی برای پیشروی با پاسخ شدید مقاومت لبنان مواجه شد و به کشته و زخمی شدن تعدادی از افسران و نظامیان این رژیم انجامید.

وی تأکید کرد: موضع ایران از ابتدا روشن بوده و شرط اصلی آن، توقف کامل درگیری‌ها در تمامی جبهه‌های محور مقاومت پیش از هرگونه توافق نهایی است. به گفته وی، تهران به میانجی‌ها اعلام کرده که بدون توقف تجاوز به لبنان در ابعاد زمینی، دریایی و هوایی، در مذاکرات شرکت نخواهد کرد.

آیت‌الله موسوی افزود: ایران برای حضور در دور جدید مذاکرات آمادگی داشت، اما به‌دلیل تحولات میدانی اخیر در جنوب لبنان، این روند را متوقف کرد و اکنون شرایط میان دو سناریو قرار دارد: یا تشدید درگیری‌ها، یا اعمال فشار واقعی از سوی واشنگتن بر رژیم صهیونیستی برای اجرای آتش‌بس و عقب‌نشینی.

وی با تأکید بر ماهیت این جنگ گفت: این رویارویی «جنگ ایران به‌تنهایی نیست»، بلکه «جنگ امت اسلامی، تاریخ و آینده آن» است و افزود: این جنگ، نبرد دین ناب، دفاع از استقلال، آزادی و کرامت است و به یک کشور خاص محدود نمی‌شود.

امام جمعه بغداد تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران تنها از ملت خود دفاع نکرده، بلکه از غزه، لبنان، سوریه و عراق نیز حمایت کرده و در چارچوب وظیفه دینی و اخلاقی خود در کنار ملت‌های درگیر با تروریسم و اشغالگری ایستاده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مذاکرات گفت: نگاه رهبری ایران به مذاکرات، نگاه ابزاری بوده و آن را گزینه اصلی نمی‌داند، چرا که آمریکا از این روند برای تأمین منافع و گسترش نفوذ خود استفاده می‌کند، نه برای دستیابی به راه‌حل‌های عادلانه.

موسوی افزود: پذیرش مذاکرات به‌عنوان یک فرصت سیاسی مشروط (فرصت محدود) صورت گرفته، به‌گونه‌ای که منافع ملت ایران و اصول (ثوابت) اساسی حفظ شود و این روند به ابزاری برای تحقق اهداف دشمن تبدیل نشود.

آیت‌الله موسوی درباره مفاد توافق پیشنهادی گفت: بخش عمده‌ای از شروط ایران در آن گنجانده شده که از جمله آن‌ها می‌توان به لغو تحریم‌های اقتصادی، آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران و اجرای طرح‌های بازسازی و توسعه اشاره کرد.

امام جمعه بغداد تأکید کرد: ایران با وجود امتیازات ارائه‌شده، از لبنان و محور مقاومت عقب‌نشینی نکرده و این موضوع نشان‌دهنده ثبات عقیدتی این کشور است.

وی در پیامی به مسئولان عراقی گفت: رابطه ایران و عراق صرفاً یک رابطه جغرافیایی نیست، بلکه پیوندی مبتنی بر عقیده، اسلام، تاریخ و سرنوشت مشترک است.

آیت‌الله موسوی همچنین از فداکاری‌های مقاومت اسلامی لبنان تقدیر کرد و گفت: قدرت مقاومت وابسته به افراد نیست، بلکه به روحیه ایثار و جهاد وابسته است. وی در این زمینه به سیره شهید «ابوحسین ساجد علی موسی دقدوق» اشاره کرد و نقش وی را در مبارزه با اشغالگری و دفاع از آرمان‌های امت اسلامی ستود.

وی در پایان تأکید کرد: شهادت همچنان مسیر آزادگان است و خون شهدا نه‌تنها خسارت نیست، بلکه منبع قدرت، عزت و پایداری به شمار می‌رود. وی افزود: کسانی که به شهادت می‌رسند به پیروزی دست می‌یابند و بازماندگان نیز مسیر مقاومت را تا تحقق کرامت و آزادی امت ادامه خواهند داد.

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