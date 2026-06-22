از غزه تا لبنان؛ چگونه هوش مصنوعی به ابزار جدید جنگی رژیم صهیونیستی تبدیل شد؟

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش رژیم صهیونیستی بر فراز لبنان مجموعه‌ای از پهپادهای بدون سرنشین از نوع «هرمس ۴۵۰ زیک» و «هرمس ۹۰۰ کوخاو» مستقر کرده است که با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی فعالیت می‌کنند. این فناوری‌ها به پهپادها امکان می‌دهد اهداف را به‌صورت خودکار شناسایی کنند و درباره نحوه برخورد با هدف از مرحله نظارت تا حمله، تصمیم‌گیری کنند. این پهپادها به‌طور کامل در فعالیت‌های عملیاتی ارتش رژیم صهیونیستی از سطح یگان‌ها و تیپ‌ها تا گردان‌ها ادغام شده‌اند.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان با توجه به اسناد داخلی منتشرشده توسط روزنامه عبری «هاآرتص»، ارتش رژیم صهیونیستی این پهپادها را تولیدکننده اهداف و اطلاعات اطلاعاتی توصیف می‌کند. این سامانه‌ها، اهداف را تعیین کرده و آتش را هدایت می‌کنند. ابزارهای هوش مصنوعی نصب‌شده روی آنها پس از پردازش حجم عظیمی از داده‌ها، امکان تصمیم‌گیری مستقل را فراهم می‌کنند. موضوعی که به گفته «هاآرتص»، باعث شده این سامانه‌ها جایگاهی مرکزی در نبرد پیدا کنند.

برنامه‌ای به نام «سرور در آسمان» (Server in the Sky) که یک رایانه نصب‌شده روی پهپاد است، به هواپیما اجازه می‌دهد اطلاعات را به‌صورت مستقل تحلیل، طبقه‌بندی و مستقیماً برای بخش‌های مربوطه در ارتش رژیم صهیونیستی ارسال کند.

سامانه پهپادی ارتش رژیم صهیونیستی که توسط شرکت «ال‌بیت سیستمز» تولید شده، در طول جنگ اخیر به‌صورت شبانه‌روزی بر فراز غزه و لبنان فعالیت کرده است. در ماه‌های نخست جنگ پس از عملیات طوفان الاقصی، میزان پرواز این پهپادها پنج برابر شد و آنها تقریباً تمام نقاط نوار غزه را برای شناسایی و طبقه‌بندی اهداف از جمله پهپادهای متعلق به گروه‌های مقاومت را زیر نظر گرفتند.

اسناد منتشرشده توسط «هاآرتص» همچنین از افزایش روند خودکارسازی الگوریتمی در تمامی تجهیزات بدون سرنشین ارتش رژیم صهیونیستی پرده برمی‌دارد. روندی که باعث می‌شود این ماشین‌ها بتوانند برخی تصمیم‌ها را به شکل مستقل اتخاذ کنند.

سرور در آسمان

اسناد توضیح می‌دهند که چگونه فعالیت پهپادها خودکار شده و نرم‌افزارهای پیشرفته‌ای از جمله سامانه «SITS» یا «Server In The Sky» (سرور در آسمان) برای افزایش توانایی سامانه‌های نظامی روی آنها نصب شده است.

این سامانه یک رایانه نصب‌شده روی خود پهپاد است که از الگوریتم‌های هوش مصنوعی برای گسترش مأموریت‌های پهپاد استفاده می‌کند.

الگوریتم این سیستم اطلاعات جمع‌آوری‌شده توسط حسگرهای پهپاد را به‌صورت مستقل تحلیل می‌کند. اهداف را به شکل خودکار شناسایی و طبقه‌بندی کرده و تصمیم می‌گیرد که آیا آنها را دنبال کند یا اطلاعاتشان را به بخش‌های مختلف ارتش رژیم صهیونیستی از اتاق فرماندهی گرفته تا خلبانان نیروی هوایی و نیروهای زمینی منتقل کند.

این سامانه همچنین امکان مدیریت مستقل ناوگان پهپادها در یک منطقه جغرافیایی مشخص را فراهم می‌کند و می‌تواند مأموریت‌ها را میان پهپادهای مختلف جابه‌جا کند تا نظارت دائمی حفظ شود.

برای مثال، اگر ناگهان ابرها هدف را پنهان کنند یا پهپاد به دلیل تهدید موشک زمین‌به‌هوا مجبور به قطع عملیات شود، پوشش نظارتی به‌صورت خودکار به پهپاد دیگری منتقل می‌شود.

تحقیقات اطلاعاتی-جنایی

اسناد داخلی افشاشده برای روزنامه «هاآرتص» توانایی مهم دیگری از ناوگان پهپادی ارتش رژیم صهیونیستی را شرح می‌دهد. سامانه نظارتی «WAPS» که مخفف نظارت پایدار گسترده (Wide Area Persistent Surveillance) است.

شرکت «ال‌بیت» حدود یک دهه پیش این سامانه را در نمایشگاه هوایی پاریس معرفی کرده بود، اما اسناد نشان می‌دهد که این سیستم پس از موفقیت‌هایی که در عملیات‌های نظامی در غزه و لبنان به دست آورده، دوباره مورد توجه قرار گرفته است.

این سامانه شامل یک محموله ویژه نصب‌شده در زیر پهپادهای «هرمس» در دو مدل «زیک ۴۵۰» و «کوخاو ۹۰۰» است. این محموله شامل مجموعه‌ای از ۱۰ دوربین الکترواپتیکی است که امکان تصویربرداری با وضوح بالا و به‌صورت لحظه‌ای را فراهم می‌کند.

یک پهپاد مجهز به این سامانه می‌تواند منطقه‌ای به وسعت ۸۰ کیلومتر مربع را پوشش دهد که مساحتی تقریباً معادل یک‌چهارم نوار غزه است. برخلاف یک دوربین معمولی که فقط می‌تواند یک منطقه کوچک و مشخص را زیر نظر بگیرد، مجموعه دوربین‌ها امکان نظارت هم‌زمان بر مناطق متعدد در یک میدان نبرد گسترده را فراهم می‌کنند.

سامانه «WAPS» همچنین قابلیتی را ارائه می‌دهد که در اسناد از آن با عنوان تحقیقات اطلاعاتی-جنایی یعنی توانایی بازگرداندن تصاویر ویدیویی به عقب در زمان واقعی، یاد شده است.

به این ترتیب، می‌توان مسیر حرکت یک فرد، موشک یا پرتابه را از نقطه آغاز دنبال کرد و زنجیره‌ای از رویدادها را پس از وقوع بازسازی کرد.

طبق اسناد، این سامانه نظارتی دارای قابلیت تحلیل خودکار است که شامل طبقه‌بندی و مرتب‌سازی اطلاعات می‌شود.

هدایت و حفاظت از آسمان

پهپاد «هرمس ۴۵۰ زیک» بیش از دو دهه است که وارد خدمت ارتش رژیم صهیونیستی شده و ستون اصلی سامانه پهپادی این ارتش محسوب می‌شود.

این پهپاد تاکتیکی می‌تواند تا ۱۵۰ کیلوگرم تجهیزات مختلف از جمله دوربین‌های پیشرفته، رادار دهانه مصنوعی (SAR) با توانایی دید در شب و عبور از ابرها و سامانه‌های شنود ارتباطی و اطلاعات الکترونیکی را زیر بال‌های خود حمل کند.

اما پهپاد «هرمس ۹۰۰ کوخاو» بیش از یک دهه است که وارد مرحله عملیاتی شده و توانایی حمل محموله‌ای تا ۳۵۰ کیلوگرم را دارد. این پهپاد می‌تواند نزدیک به ۳۵ ساعت یعنی تقریباً دو برابر مدل قبلی را پرواز کند.

پهپاد «زیک» می‌تواند تا چهار موشک هوا به زمین حمل کند و «کوخاو» توان حمل هشت موشک را دارد.

اسناد، ناوگان «هرمس» را یک مؤلفه مرکزی و اساسی در تلاش‌های جنگی توصیف می‌کنند که هم‌زمان مأموریت‌های دفاعی و تهاجمی انجام می‌دهد.

مأموریت اصلی این پهپادها ارائه پشتیبانی هوایی نزدیک برای نیروهای زمینی ارتش رژیم صهیونیستی در مناطق شهری و ایجاد یک چتر حفاظتی ۳۶۰ درجه عنوان شده است.

پهپاد علیه پهپاد

اسناد همچنین به قابلیت دیگری از پهپادهای رژیم صهیونیستی اشاره می‌کنند که پیش‌تر منتشر نشده بود و آن قابلیت توانایی شناسایی پهپادهایی است که از جبهه‌های لبنان و سوریه وارد حریم هوایی می‌شوند.

بر اساس اسناد افشاشده برای «هاآرتص»، جنگی که از عملیات طوفان الاقصی آغاز شد، رژیم صهیونیستی را غافلگیر کرد و این رژیم برای مقابله با تهدیدهای پیشرفته هوایی آمادگی کامل نداشت.

در سال ۲۰۲۱، در شمال سرزمین‌های اشغالی بالون «رصد آسمان (Sky Dew)» برای کشف و هشدار زودهنگام مستقر شد. این بالون با هدف جبران نقاط کور رادارهای زمینی توسعه یافته بود و قرار بود پهپادها و موشک‌های کروز کم‌ارتفاعی را که از جبهه‌های شمالی و شرقی وارد می‌شوند، شناسایی کند.

اما حدود شش ماه پس از آغاز جنگ، یک پهپاد حزب‌الله توانست این سامانه را پیش از عملیاتی شدن کامل منهدم کند.

اسناد توضیح می‌دهند که چگونه ناوگان پهپادها به یک شریک جدید برای شکار پهپادهای دیگر تبدیل شده است. به این صورت که سامانه الکترواپتیکی نصب‌شده روی پهپاد «کوخاو» با نرم‌افزار «سرور در آسمان» هماهنگ شده تا بتواند پهپادها را از هوا شناسایی کند.

۲۰ میلیارد دلار

ارزش صادرات نظامی رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۵ میلادی به ۲۰ میلیارد دلار رسید. رقمی که نسبت به سال ۲۰۲۴ میلادی حدود ۳۰ درصد افزایش داشته است.

پهپادها ۴ درصد از این صادرات یعنی حدود ۸۰۰ میلیون دلار را تشکیل می‌دهند که بیشتر آن مربوط به سه شرکت بزرگ تسلیحاتی رژیم صهیونیستی شامل «ال‌بیت سیستمز»، «رافائل» و «صنایع هوافضای اسرائیل» است.

از مهم‌ترین خریداران پهپادهای رژیم صهیونیستی می‌توان به کشورهای آذربایجان، برزیل، مکزیک، سوئیس، فیلیپین، تایلند، سنگاپور و اتحادیه اروپا، اشاره کرد.

هوش مصنوعی با تمام ظرفیت در ارتش رژیم صهیونیستی فعال است

در ماه مارس گذشته، ارتش رژیم صهیونیستی برای نخستین بار تأیید کرد که زیرساخت هوش مصنوعی این ارتش به‌طور کامل فعال شده و در سامانه پهپادهای تهاجمی موسوم به «ابرهای طوفان (Storm Clouds)» ادغام شده است.

این سامانه، گروه‌هایی از پهپادها را برای جمع‌آوری اطلاعات و حمله مدیریت می‌کند و طبق اسناد افشاشده «هاآرتص»، در آسمان غزه، لبنان، ایران و مناطق دیگر فعالیت دارد.

این سامانه از برنامه‌های رایانه‌ای برای شناسایی اهداف در تصاویر ویدیویی، طبقه‌بندی آنها، ترسیم نقشه موقعیت‌ها و اشتراک‌گذاری اطلاعات با نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی در زمان واقعی، استفاده می‌کند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸