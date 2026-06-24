به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آلن فیشر خبرنگار مستقر در واشنگتن گزارش داد، تصویب قطعنامه کاهش اختیارات جنگی رئیس‌جمهور در سنای ایالات متحده، فراتر از یک مصوبه تشریفاتی، نشانگر نخستین تنش جدی میان کنگره و کاخ سفید در دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ است. این مصوبه که پیش‌تر از سد مجلس نمایندگان گذشته بود، سرانجام با همراهی معنادار چهار سناتور جمهوری‌خواه با دموکرات‌ها، در سنا نیز به تصویب رسید تا مانعی قانونی بر سر راه هرگونه درگیری نظامی احتمالی با ایران ایجاد کند.

قفل کنگره بر گزینه نظامی

مفاد اصلی این قطعنامه بر یک اصل کلیدی استوار است: دولت ایالات متحده بدون کسب مجوز صریح از کنگره، حق ورود به هیچ‌گونه کارزار نظامی علیه ایران را نخواهد داشت. هرچند در حال حاضر جریان مذاکرات صلح، سایه جنگ را از منطقه دور کرده است، اما این مصوبه به مثابه یک «ترمز اضطراری» عمل می‌کند که اختیار تعیین تکلیف برای جنگ را از میز بیضی کاخ سفید به صحن ساختمان کاپیتول منتقل می‌نماید.

تقابل حقوقی؛ از کاخ سفید تا دیوان عالی

در جبهه مقابل، واکنش مقامات کاخ سفید آمیزه‌ای از بی‌تفاوتی و ایستادگی حقوقی است. مشاوران ترامپ بر این باورند که این قطعنامه فاقد وجاهت قانونی لازم بوده و عملاً قدرت اجرایی ندارد. از دیدگاه تیم حقوقی رئیس‌جمهور، فرمانده کل قوا بر اساس قانون اساسی این حق را دارد که در صورت تشخیص تهدید علیه امنیت ملی، دستور حمله صادر کند. انتظار می‌رود در صورت تداوم اختلافات، این پرونده برای تعیین تکلیف نهایی و بررسی انطباق با قانون اساسی، به دیوان عالی آمریکا ارجاع شود.

نخستین لرزه در ائتلاف سرخ

آنچه این رویداد را به صدر اخبار رسانه‌های سیاسی رانده، فراتر از ابعاد حقوقی، جنبه نمادین و سیاسی آن است. عبور این طرح از سنا مدیون همراهی بخشی از جمهوری‌خواهان بود؛ اتفاقی که از آن به عنوان «اولین شکاف بزرگ» در بدنه حزب حاکم و فاصله گرفتن برخی سناتورهای وفادار از سیاست‌های تهاجمی ترامپ یاد می‌شود. این گسست می‌تواند در آینده‌ای نزدیک، مسیر حرکت دولت در سیاست خارجی و تعامل با متحدان و رقبا را با چالش‌های جدی مواجه کند.

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