مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه پایان جنگ علیه ایران را تصویب کرد + ویدیو

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مجلس نمایندگان آمریکا سرانجام چهارشنبه شب به وقت محلی، قطعنامهای درباره اختیارات جنگی دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور تصویب کرد که هدف آن توقف حملات نظامی ایالات متحده علیه ایران است.
در این رای گیری، شماری از جمهوریخواهان نیز به دموکراتها پیوستند تا به جنگ سهماههای پایان دهند که فضای سیاسی داخل و خارج آمریکا را دگرگون کرده است.
«مایک جانسون» رئیس مجلس نمایندگان امریکا تلاش کرده بود مانع از شکلگیری چنین نتیجهای شود؛ نتیجهای که نشاندهنده افزایش مخالفت با جنگ در آمریکا است.
جانسون ۲ هفته پیش، زمانی که این قطعنامه در آستانه تصویب قرار داشت، بهطور ناگهانی بررسی آن را در صحن مجلس متوقف کرد.
با این حال، با طولانی شدن جنگ علیه ایران و دشواری ترامپ دستیابی به راهحلی سریع برای پایان جنگ، نارضایتیها در آمریکا افزایش یافته است.
در رایگیری چهارشنبه شب، نتیجه ۲۱۵ رای موافق در برابر ۲۰۸ رای مخالف بود و پس از اعلام نتیجه، در صحن مجلس نمایندگان صدای تشویق قانونگذاران شنیده می شد.
«جرد گلدن» نماینده دموکرات ایالت مین که در سه تلاش ناموفق قبلی به این طرح رای مخالف داده بود، اینبار از مخالفت خود عقبنشینی کرد و به آن رای مثبت داد؛ اقدامی که موجب شد حزب دموکرات در این موضوع به اجماع برسد.
قرار بود این رایگیری پیش از آغاز تعطیلات روز یادبود برگزار شود، اما رهبران جمهوریخواه مجلس بهطور ناگهانی آن را از دستور کار خارج کردند، زیرا مشخص شد رای کافی برای جلوگیری از تصویب آن را در اختیار ندارند. شماری از جمهوریخواهان در جلسه حاضر نبودند و انتظار میرفت برخی دیگر نیز از این طرح حمایت کنند.
سنای آمریکا نیز در ماه می (ماه قبلی میلادی) طرح مشابهی را برای محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ در قبال ایران پیش برد؛ زمانی که چهار جمهوریخواه به همراه تقریبا همه دموکراتها از آن حمایت کردند. هنوز مشخص نیست سنا چه زمانی درباره مصوبه مجلس نمایندگان رایگیری خواهد کرد.
حکیم جفریز، رهبر دموکراتهای مجلس نمایندگان از ایالت نیویورک، گفته بود: «این جنگ بیمحابا و پرهزینه بی دلیل باید امروز پایان یابد.»
این مصوبه، تازهترین شکست سیاسی ترامپ در کنگره است که جمهوریخواهان در هر دو مجلس سنا و نمایندگان، اکثریت را دارند.
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