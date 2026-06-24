به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نتایج یک نظرسنجی انجامشده توسط «رویترز/ایپسوس» نشان میدهد که تنها یک نفر از هر چهار آمریکایی معتقد است دلیلی برای جنگی که «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا علیه ایران آغاز کرد، وجود داشته است. همچنین بیشتر آمریکاییها نگران هستند که آتشبس با تهران دوام نیاورد.
این نظرسنجی که طی پنج روز انجام شد و روز دوشنبه پایان یافت، نشان میدهد جنگ علیه ایران بر محبوبیت ترامپ سایه انداخته است. بهگونهای که میزان تأیید عملکرد ترامپ به ۳۴ درصد کاهش یافته که پایینترین سطح در دوره دوم ریاستجمهوری او محسوب میشود.
بر اساس این نظرسنجی، تنها ۲۳ درصد از شرکتکنندگان ــ که نیمی از آنها جمهوریخواه بودند ــ معتقدند ایالات متحده آمریکا در حال حاضر نسبت به پیش از جنگ، در موقعیت قدرتمندتری در برابر ایران قرار دارد. در مقابل، حدود ۳۵ درصد از پاسخدهندگان معتقدند جایگاه واشنگتن ضعیفتر شده است. باقی شرکتکنندگان نیز یا معتقد بودند تغییر قابل توجهی در وضعیت ایجاد نشده یا هنوز درباره این موضوع تصمیمی نگرفتهاند.
دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا و مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در ۱۷ ژوئن توافقی اولیه امضا کردند که بر اساس آن قرار است مسیرهای صادرات نفت و گاز که در نتیجه جنگ واشنگتن علیه تهران دچار اختلال شده بود دوباره فعال شود و همزمان فشارهای اقتصادی آمریکا علیه ایران کاهش یابد.
حدود ۶۳ درصد از آمریکاییها معتقدند این توافق احتمالاً به صلحی پایدار میان دو کشور منجر نخواهد شد. همچنین حدود نیمی از جمهوریخواهان و هشت نفر از هر ۱۰ دموکرات معتقدند که این توافق نمیتواند به صلح دائمی منجر شود. تنها ۱۸ درصد از شرکتکنندگان در نظرسنجی ــ شامل ۱۰ درصد دموکراتها و ۳۴ درصد جمهوریخواهان ــ معتقدند امکان دستیابی به صلح پایدار وجود دارد.
میزان رضایت از عملکرد ترامپ در زمینه هزینههای زندگی نیز به ۲۲ درصد کاهش یافته که رقمی نزدیک به پایینترین سطح محبوبیت او در دوره ریاستجمهوریاش و حتی پایینتر از میزان رضایت از «جو بایدن» رئیسجمهور دموکرات پیشین آمریکا در ماههای پایانی دوره ریاستجمهوری او است.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما