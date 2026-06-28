به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جو بایدن، رئیسجمهور سابق آمریکا، در گردهمایی حزب دموکرات در ایالت مریلند، بار دیگر دونالد ترامپ را هدف حملات تند خود قرار داد و او را به فساد، خودشیفتگی و سوءاستفاده از قدرت متهم کرد.
بایدن در این سخنرانی که در جریان یک مراسم جمعآوری کمک مالی در کازینو برگزار شد، گفت ترامپ با انگیزههای مالی وارد سیاست شده است. او با اشاره به پروژههای شخصی و نمایشی ترامپ، از جمله تغییرات در کاخ سفید، نصب نام او بر مرکز کندی و ساخت سازههایی به نام خودش، ترامپ را «بازنده» خواند.
رئیسجمهور سابق آمریکا همچنین تأکید کرد آنچه از خودشیفتگی و ناکارآمدی دولت ترامپ نگرانکنندهتر است، «فساد آشکار و بیسابقه در تاریخ آمریکا» است. به گفته بایدن، چنین سطحی از فساد در هیچ دولت دیگری در تاریخ ایالات متحده سابقه نداشته است.
این سخنرانی حدود ۱۰ دقیقه به طول انجامید و از تندترین انتقادات بایدن علیه ترامپ از زمان ترک قدرت به شمار میرود. او در ادامه به برخی موضوعات سیاسی دیگر نیز پرداخت؛ از جمله حمایت ترامپ از شماری از متهمان حوادث ۶ ژانویه و گفت این افراد نباید از حمایت مالی برخوردار شوند.
بایدن این اظهارات را در حالی مطرح کرد که پس از پایان دوره ریاستجمهوری خود، همچنان در رویدادهای حزبی برای تقویت جایگاه دموکراتها حضور مییابد؛ با این حال، بحثها درباره عملکرد او در انتخابات ۲۰۲۴ و آینده سیاسیاش در درون حزب دموکرات همچنان ادامه دارد.
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