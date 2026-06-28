تجاوز زمینی ارتش رژیم صهیونیستی به حومه درعا؛ چند سوری کشته شدند

شبکه «الاخباریه سوریه» گزارش داد که یک یگان نظامی ارتش رژیم صهیونیستی متشکل از شش خودروی زرهی، روز یکشنبه از گذرگاه «تل ابوالغیثار» وارد منطقه وادی الرقاد شده و تا روستای «جمله» در حوض الیرموک در غرب استان درعا پیشروی کرده است. بر اساس این گزارش، نیروهای متجاوز پس از ورود، در مقر موسوم به «سریه الوادی» مستقر شدند.

این گزارش می‌افزاید هم‌زمان، یگان دیگری از ارتش رژیم صهیونیستی در تپه «المغر» مستقر شده و با استقرار تک‌تیراندازها و استفاده از تجهیزات نورافکن لیزری، کنترل منطقه را در دست گرفته است. همچنین نیروهای مستقر در این تپه با استفاده از سلاح‌های سنگین، اراضی کشاورزی اطراف را هدف تیراندازی قرار دادند.

این تجاوز تنها دو روز پس از یورش مشابه ارتش رژیم صهیونیستی به روستای «جمله» صورت گرفته است؛ عملیاتی که با حضور نظامیان این رژیم در میان مناطق مسکونی و اجرای تحرکات نظامی در اطراف روستا همراه بود و نشان‌دهنده تداوم گسترش فعالیت‌های نظامی رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه است.

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