یک روز پس از تصویب قطعنامه‌ای که اختیارات جنگی دونالد ترامپ را محدود می‌کرد،‌ مجلس سنا موضع انتقادآمیز خود نسبت به نحوه مدیریت جنگ از سوی رئیس جمهور آمریکا را تغییر داد و تلاش برای پیشبرد یک طرح مشابه در زمینه اختیارات جنگی را رد کرد.

ترامپ نیز در واکنش به این رأی‌گیری در تروث سوشال نوشت: «سنا رأی خود درباره ایران را از ۵۰ در برابر ۴۸ مخالف، به ۵۰ در برابر ۴۷ موافق تغییر داد. رند پال و بیل کسیدی رأی خود را تغییر دادند. از جان تون، لیندزی گراهام، برنی مورنو و همه سپاسگزارم. این رأی به ایران هشدار می‌دهد».