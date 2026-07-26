سرنگونی پهپاد شناسایی ائتلاف سعودی توسط نیروهای مسلح یمن

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خبرگزاری سبأ یمن نوشت: سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، گفت این پهپاد از نوع بایرقدار آکینجی ساخت ترکیه بوده و متعلق به ائتلاف سعودی است. وی افزود این پهپاد در جریان مأموریت خود در آسمان استان الجوف، با استفاده از «سلاح مناسب» هدف قرار گرفته و سرنگون شده است.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن جزئیات بیشتری درباره نحوه سرنگونی یا زمان دقیق این عملیات ارائه نکرد، اما تأکید کرد این اقدام در پاسخ به آنچه «اقدامات خصمانه» در حریم هوایی یمن خواند، انجام شده است.

نیروهای مسلح یمن در پایان با تأکید بر ادامه حفاظت از حاکمیت این کشور، اعلام کردند با هرگونه تلاش برای نقض حریم هوایی و تمامیت ارضی یمن مقابله خواهند کرد و از توانمندی‌ها و امکانات لازم برای انجام این مأموریت برخوردار هستند.

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