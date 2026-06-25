به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه در آیین سوگواری سرور و سالار شهیدان در مرکز اسلامی مسکو که با حضور شیعیان از ملیت‌های مختلف برگزار شد، با اشاره به اهمیت واقعه عاشورا اظهار کرد: امام حسین(ع) کشتی نجات و چراغ هدایت است و هر کسی بر این کشتی سوار شود، نجات پیدا می کند و هر کسی که سوار این کشتی نشود، غرق می شود. ۱۳۸۷ سال پیش در سال ۶۱ هجری قمری، واقعه عاشورا رخ داد و امام حسین(ع) به شهادت رسید. اینکه واقعه ای، ۱۴۰۰ سال در سینه ها و قلب های انسان ها باقی بماند، زیبا و جالب است. به این فکر کنیم که در طول هزاران سال حیات زمین، حوادث زیادی بر آن رخ داد که امروز حتی رد و نشانه ای هم از آن نمی بینیم.

وی ادامه داد: یک نکته زیبا و جالب این است وقتی ما شیعیان، نوحه ای می خوانیم و بر شهادت امام حسین(ع)، گریه می کنیم، هیچ گاه در ذهن ما نمی گذرد که این واقعه، ۱۴۰۰ سال پیش رخ داده، گویی که این واقعه امروز اتفاق افتاده است و بر اتفاق حاضر گریه می کنیم. این چه رمز و رازی در این حادثه بزرگ است که همچنان خون امام حسین(ع)، می جوشد و قلب های ما به عشق امام حسین(ع)، می تپد. امام حسین(ع) چه کرد که این گونه عزیز دردانه خدا است و خدا خواست که امام حسین(ع) این گونه عزیز در عالم بماند. امام حسین(ع) چه کرد که هر ساله عشق به ایشان در عالم، روز افزون می شود و ملت های زیادی به ما می پیوندند و لبیک یا حسین می گویند. امام حسین(ع) چه کرد که اسم او ثارالله به معنای خون خدا است.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه افزود: ما در شهادت امام حسین(ع)، سینه می زنیم و عزاداری می کنیم، اما از طرفی باید ایشان را با معرفی و به خوبی بشناسیم. یکی از رازهای ماندگاری حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، این است که ایشان هر چه داشت در راه خدا داد. واقعه عاشورا مانند یک سکه، دو روی داد که یک روی زیبا و دیدنی و روی دیگر، زشت است. آنچه که زشت و کریه و جنایت در واقعه عاشورا می بینیم، توسط لشکر یزید اتفاق افتاد. چیزی از زشتی را نمی توانید بگویید که در واقعه عاشورا، رخ نداده باشد. از کشتن جنایتکارانه یک نوزاد شش ماهه تا کشتن یک پیرمرد ۸۰ ساله و کشتن جوانان رشید و برومند تا کشتن خود امام حسین(ع) نوه رسول اکرم(ص) و حمله به خانواده امام حسین(ع) و خیمه های ایشان و رحم نکردن به زن و بچه امام حسین(ع) در واقعه عاشورا، اتفاق افتاد.

جلالی، واقعه عاشورا را واجد زیبایی های بسیار زیادی دانست و تصریح کرد: در این واقعه زیبایی همچون بندگی خدا و عبادت الهی را می بینیم. امام حسین(ع) در شب عاشورا، فرصت گرفت تا نماز بخواند و بندگی کند. حادثه توبه کردن، حادثه زیبای دیگری در واقعه عاشورا است. حادثه شهادت حضرت علی اکبر(ع) با آن زیبایی هایی که در این شهادت می‌باشد، در واقعه عاشورا است. گفتگوی شهدای واقعه عاشورا از شب عاشورا تا بعد از شهادت با حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و خودشان و نیز تسلیم نشدن حتی یک نفر از سپاه امام حسین(ع) به لشکر یزید از زیبایی های دیگر واقعه عاشورا است. آن قدر زیبایی در این واقعه وجود دارد که گویی همه زیبایی های عالم در شب و روز عاشورا در کربلا، جمع شده است. همین زیبایی ها است که امروز جامعه ما را در عالم شکل داده است.

وی در ادامه گفت: اینکه ما در لشکر حق هستیم و در لشکر باطل نیستیم، چقدر زیبا است. اینکه ما جبهه مقاومت را در عالم شکل دادیم و حتی برادران اهل تسنن مان به ما در جبهه مقاومت پیوستند چقدر زیبا است. اینکه امروز یک مفهوم و واژه عظیمی به نام شهادت در بین ما باقی مانده است و می گوییم که حسین حسین شعار ما است، شهادت افتخار ما است، چقدر عظمت است. اینکه امروز ایران و آذربایجان و عراق، کشور امام حسین(ع) است و در مناطق دیگر هم، شکل از حب و محبت امام حسین(ع)، ایجاد شده است، آیا نعمت کمی است؟

سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه با اشاره به پیروزی جمهوری اسلامی ایران در جنگ رمضان اظهار کرد: اینکه امروز ما بر شیاطین پیروز شدیم، نعمت بزرگی است. چه کسی فکر می کرد جریان مقاومت و ایران اسلامی بتواند در مقابل ارتش یک جهان یعنی ارتش آمریکا و ارتش یک منطقه یعنی ارتش رژیم صهیونیستی، پیروز شود. این نعمت بزرگی است و با مقاومت شما، رژیم صهیونیستی به لطف الهی خیلی منفور است. در همیشه تاریخ هم یزید وجود دارد و هم امام حسین(ع) وجود دارد. یزدیان امروز افرادی همچون ترامپ و نتانیاهو هستند، یزید در واقعه عاشورا، یک علی اصغر کشت، اما یزیدیان امروز علی اصغرهای زیادی را کشتند. اصلا کربلای جلوی شما است. بچه های مظلوم هفت تا دوازده ساله ای که در میناب به شهادت رسیدند، چه گناهی داشتند تا کشته شوند.

جلالی افزود: یزیدیان، امام حسین(ع) زمان ما یعنی امام خامنه ای را به شهادت رساندند. همان جنایتی که یزید در واقعه عاشورا مرتکب شد را یزیدیان امروز هم با به شهادت رساندن امام خامنه ای، مرتکب شدند. در تشییع جنازه ایشان همه عالم خواهند دید که امام خامنه ای برای همیشه تاریخ، جاویدان باقی خواهد ماند. امام خامنه ای را به شهادت رساندند با این هدف که ایشان را از بین ببرند، اما اکنون نگاه کنید در عالم، امام خامنه ای زنده شد و خون ایشان چقدر تاثیر گذاشت. شهید امام خامنه ای فرموده بودند که مردم در زمان خودش، مبعوث خواهند شد. ایران قبل از جنگ با ایران بعد از جنگ، بسیار متفاوت است. امروز همه ما در جبهه حق، پیروز هستیم. چرا این جبهه شکست خوردنی نیست؟ چون ما به یکی از احد الحسنین می رسیم، یا کشته می شویم و به مقام شهادت می رسیم یا اینکه می مانیم و مبارزه می کنیم. آنهایی که غرق زندگی مادی هستند، مفهوم شهادت را نمی فهمند. همین رهبر شهید ما را نگاه کنید، ایشان چقدر گریه می کرد و دعا می نمود که خدا، شهادت را نصیبش کند.

وی خاطرنشان کرد: خدا را شکر که روز به روز جبهه حق ما گسترده تر می شود و ما با کشورهای مختلف متحد می شویم. یکی از این کشورها، فدراسیون روسیه است. جبهه و مسیر روسیه در همین مسیر ما برای مبارزه با یکجانبه گرایی جهانی است. ما از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تشکر می کنیم، او اولین رئیس جمهوری بود که شهادت رهبرمان را تسلیت گفت و اولین شخصیتی هم بود که انتخاب رهبر عظیم الشان جدید ما آیت الله سیدمجتبی خامنه ای را تبریک گفت. اینکه در کشور روسیه، ادیان ابراهیمی و الهی برای انجام مناسک خود آزاد هستند، جای تشکر داد.

شایان ذکر است که حجت الاسلام و المسلمین «مهدی بخت آور» نماینده مقام معظم رهبری در روسیه و رئیس مرکز اسلامی مسکو و دکتر «عبدالرضا راشد» رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه نیز در این مراسم، حضور داشتند.

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