به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت کنگو روز گذشته (جمعه پنجم تیرماه) با متهم کردن کیگالی به مسئولیت مستقیم در سال‌ها قتل‌عام، آوارگی و اقدامات خشونت‌آمیز و خصمانه در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو، شکایت خود را از رواندا در دیوان بین‌المللی دادگستری ثبت کرد.

دادگاه لاهه در بیانیه‌ای ضمن تأیید آغاز روند شکایت کنگو از رواندا اعلام کرد: این مناقشه با «سوء رفتارهای قابل انتساب به رواندا در دوره زمانی بین سال ۱۹۹۶ تاکنون» ارتباط دارد. در درخواست شکایت کنگو بیان شده که «این سوء رفتارها بطور عمده جمعیت هوتوهای ساکن در قلمرو زئیر (سابق) و بعداً کنگو متعاقب نسل‌کشی سال ۱۹۹۴ علیه توتسی‌ها در رواندا» را هدف قرار داده است.

دولت کنگو تأکید کرده که اقدامات خصمانه رواندا سایر گروه‌های قومی ساکن در شرق کنگو را نیز هدف قرار داده است.

دولت کنگو در بیانیه‌ای تأکید کرد: جمعیت غیرنظامیان در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو قربانی قتل‌عام، اعدام‌های فراقانونی، شکنجه، خشونت جنسی، آوارگی اجباری و تبعیض بوده‌اند.

در دادخواست دولت کینشازا علیه کیگالی آمده است: نیروهای مسلح رواندا در کنار گروه‌های مسلح شورشی نیابتی از جمله «ام ۲۳» و «ائتلاف نیروهای دموکراتیک برای آزادی کنگو - زئیر» (AFDL) اقدام به عملیات‌های نظامی غیرقانونی در مناطق مختلفی از شرق کنگو از زمان نسل‌کشی سال ۱۹۹۴ در رواندا تاکنون کرده‌اند.

دولت کنگو از دیوان بین‌المللی دادگستری خواهان صدور دستور برای توقف تمام مواد «نقض مقررات» از سوی رواندا و پرداخت غرامت به دولت کنگو و قربانیان شده است.

این سومین باری است که کنگو برای شکایت از رواندا در دادگاه لاهه تلاش می‌کند. در اولین مورد، مقامات کنگو در سال ۲۰۰۱ تصمیم به لغو درخواست شکایت گرفتند. مرتبه دوم نیز در سال ۲۰۰۶ دادگاه لاهه اعلام کرد که فاقد صلاحیت حقوقی برای صدور حکم در این پرونده در آن زمان است.

گروه شورشی «۲۳ مارس» (ام - ۲۳) در اوایل سال گذشته میلادی شهرهای مهم «گوما» و «بوکاوو» در شرق کنگو را تصرف کرد که این مسأله موجب آوارگی صدها هزار تن از ساکنان این شهرها شد. دولت رواندا در گذشته هر گونه حمایت از گروه‌های مسلح در کنگو را تکذیب کرده است.

مناقشه در شرق کنگو با ناکامی تلاش‌های دیپلماتیک اخیر از جمله توافق آتش‌بس سال گذشته با میانجی‌گری آمریکا ادامه یافته است. درگیری‌های مسلحانه در شرق کنگو روز جمعه ۱۴ آذر ماه سال گذشته تنها چند ساعت پس از امضای توافق صلح در واشنگتن از سر گرفته شد.

«فلیکس شیسکدی» رئیس‌جمهوری دموکراتیک کنگو و «پل کاگامه» همتای رواندایی او در واشنگتن تعهد خود را به توافق صلح با میانجی‌گری آمریکا اعلام کردند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه ۱۳ آذر ماه سال گذشته (چهارم دسامبر ۲۰۲۵) در مراسم امضای توافقنامه صلح میان کنگو و رواندا در ساختمان «موسسه صلح آمریکا» ادعا کرد: «امروز متعهد می‌شویم که دهه‌ها خشونت و خونریزی را متوقف و عصر جدیدی از هماهنگی و همکاری را بین جمهوری دموکراتیک کنگو و رواندا آغاز کنیم. توافق میان کنگو و رواندا به یکی از طولانی‌ترین منازعات جهان پایان خواهد داد.»

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