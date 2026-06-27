به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله سید یاسین موسوی، امام جمعه بغداد و از استادان برجسته حوزه علمیه نجف اشرف، در خطبههای نماز جمعه امروز با تبیین ابعاد اعتقادی، سیاسی و منطقهای نهضت عاشورا، بر جایگاه محوری قیام امام حسین(ع) در شکلگیری هویت دینی، سیاسی و اجتماعی پیروان مکتب اهلبیت(ع) تأکید کرد.
آیتالله موسوی با بیان اینکه واقعه عاشورا صرفاً یک رویداد تاریخی نبوده، بلکه زیربنای شکلگیری موجودیت اعتقادی، سیاسی و فرهنگی شیعیان در طول تاریخ است، گفت: پیروان مکتب حسینی همواره در معرض انواع فشارها، ظلم و حذف قرار داشتهاند و همین مسئله مانع از تحقق الگوی حکومت عادلانهای شده است که امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) بنیان نهاد.
وی افزود:تلاش برای برپایی عدالت الهی و استقرار حکومتی مبتنی بر ارزشهای اسلامی، تنها یک انتخاب سیاسی نیست، بلکه تکلیف شرعی امت اسلامی و رهبران آن به شمار میرود. از این رو، اصلاحگری، تلاش مستمر و مبارزه سیاسی آگاهانه و هوشمندانه برای حفظ منافع امت و صیانت از اسلام باید ادامه یابد.
امام جمعه بغداد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اوضاع داخلی عراق، بر ضرورت جلوگیری از بازگشت استبداد و انحصار قدرت تحت هر عنوانی تأکید کرد و گفت: فداکاریها و جانفشانیهای ملت عراق در دهههای گذشته اجازه نمیدهد دیکتاتوری بار دیگر بازتولید شود یا منافع حزبی و شخصی بر مصالح عمومی کشور ترجیح داده شود.
آیتالله موسوی همچنین با انتقاد از تداوم فساد مالی و اداری در دستگاههای دولتی، اظهار داشت: افشای مکرر پروندههای کلان فساد، ضرورت برخورد قانونی و محاکمه تمامی افراد دخیل در این پروندهها، بدون توجه به جایگاه و مسئولیت آنان را دوچندان کرده است.
وی در ادامه با اشاره به پرونده اقتصادی و نفتی عراق، نسبت به برخی قراردادهای نفتی منعقدشده با شرکتهای خارجی ابراز نگرانی کرد و گفت: شماری از این توافقها تأمینکننده منافع ملی عراق نیست و لازم است با هدف صیانت از حقوق ملت و منابع ملی، مورد بازنگری قرار گیرد.
امام جمعه بغداد در بخش دیگری از خطبهها به تحولات منطقهای و روابط جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا پرداخت و اظهار داشت: تفاهمهای اخیر در منطقه، بیانگر تحولات راهبردی مهمی است و توازن قدرت در منطقه با شتاب در حال تغییر است؛ تحولاتی که آثار مستقیم آن بر آینده منطقه نمایان خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به تحولات لبنان، از پایداری و مقاومت نیروهای مقاومت در برابر فشارهای منطقهای و بینالمللی تقدیر کرد.
آیتالله موسوی در پایان خطبهها با اشاره به ابعاد معنوی عاشورا و ارتباط آن با فرهنگ انتظار، مؤمنان را به امید، تلاش، آمادگی برای یاری حق و برپایی عدالت دعوت کرد و از خداوند متعال خواست کشورهای اسلامی را از فتنهها و جنگها حفظ کرده و امنیت، ثبات و آرامش را نصیب ملتهای منطقه گرداند.
وی در پایان، برای همه مؤمنان و مؤمنات و نیز شهدای امت اسلامی طلب رحمت و مغفرت کرد و از درگاه خداوند متعال، عزت، امنیت و خیر و صلاح را برای عراق و دیگر کشورهای اسلامی مسئلت نمود.
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