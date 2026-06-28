به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، روز یکشنبه در کنفرانس خبری مشترک با فؤاد حسین، همتای عراقی خود در بغداد، با اشاره به اهداف سفرش اظهار کرد که این سفر برای قدردانی از مواضع دولت و ملت عراق در حمایت از ایران و همچنین هماهنگیهای دوجانبه انجام شده است. وی تأکید کرد که تهران مصمم به گسترش همکاریهای راهبردی با بغداد است و از آغاز مذاکرات با واشنگتن، دولت عراق را در جریان روند گفتوگوها قرار داده است.
عراقچی با بیان اینکه یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا، توقف جنگ در همه جبههها بهویژه لبنان را شامل میشود، تصریح کرد که توقف حملات رژیم صهیونیستی و خروج نیروهای اشغالگر از مناطق اشغالی لبنان از مهمترین مفاد این تفاهم است و مسئولیت اجرای آن بر عهده دولت آمریکا قرار دارد. وی همچنین درباره تنگه هرمز گفت مدیریت این آبراه راهبردی در اختیار ایران است و هرگونه دخالت خارجی با مفاد تفاهمنامه مغایرت دارد.
در این نشست، فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق نیز با تأکید بر آمادگی بغداد برای میزبانی نشست کشورهای حوزه خلیج فارس و ایران با هدف بررسی امنیت منطقه و پایان دادن به درگیریها، گفت عراق خواهان حل اختلافات از طریق گفتوگو است. وی همچنین با اشاره به نقش بغداد در نزدیک کردن دیدگاههای تهران و واشنگتن، بر تداوم تلاشهای عراق برای کاهش تنشها، حفظ امنیت منطقه و تقویت همکاری با هر دو طرف تأکید کرد.
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