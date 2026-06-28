به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با وجود اینکه تعداد صهیونیست‌هایی که در سال ۲۰۲۵ به سرزمین‌های اشغالی مهاجرت کردند نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته است، گزارش نهایی وضعیت مهاجرت به رژیم صهیونیستی از مجموعه‌ای از تغییرات در روندها به‌ ویژه در ترکیب مهاجران جدید، پرده برمی‌دارد.

اروپا و آمریکا در صدر مهاجرت جدید به رژیم صهیونیستی

براساس گزارش روزنامه «العربی‌الجدید»، در حالی که در سال ۲۰۲۴ میلادی روند مهاجرت به رژیم صهیونیستی بیشتر از سمت کشورهای شرقی بود، در سال گذشته میلادی افزایش ۲۵ درصدی مهاجرت از کشورهای غربی مانند آمریکا، فرانسه، بریتانیا و کانادا ثبت شد. در نتیجه، سهم مهاجران ورودی از کشورهای غربی به رژیم صهیونیستی از ۲۱ درصد کل مهاجران در سال ۲۰۲۴ میلادی به ۳۸ درصد در سال گذشته افزایش یافت. بیشترین افزایش مربوط به صهیونیست‌های فرانسه بود، در حالی که مهاجرت از آمریکا نیز رشد داشت و ۳۷۸۱ صهیونیست از این کشور وارد رژیم صهیونیستی شدند.

بر اساس داده‌های منتشرشده در گزارش وزارت مهاجرت و جذب رژیم صهیونیستی، مجموعاً ۲۲ هزار و ۵۲۲ صهیونیست در سال ۲۰۲۵ به سرزمین‌های اشغالی مهاجرت کردند. وبگاه عبری «وای‌نت» این رقم را کاهش قابل توجهی نسبت به سال‌های قبل دانسته است، چرا که این تعداد حدود ۱۰ هزار نفر کمتر از سال ۲۰۲۴ میلادی است.

با این حال، بررسی جزئیات گزارش نشان می‌دهد که در حالی که تعداد کلی مهاجران به رژیم صهیونیستی کاهش یافته، تعداد مهاجران از کشورهای غربی به این رژیم افزایش پیدا کرده است. این گروه شامل خانواده‌های جوان، جوانان مجرد و همچنین شمار بیشتری از افراد دارای تخصص‌های مورد نیاز و متناسب با ساختار اقتصادی رژیم صهیونیستی است.

دانشجویان و پزشکان در جمع تازه‌واردها

وبگاه «وای‌نت» علت افزایش سهم جوانان در میان مهاجران به رژیم صهیونیستی را به تنش‌هایی مرتبط دانسته که در دانشگاه‌های جهان پس از جنگ در غزه شکل گرفته است هرچند تعداد واقعی مهاجران به رژیم صهیونیستی در بازه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال نسبت به سال‌های قبل کاهش یافته است.

طبق گزارش، حدود یک‌سوم کل مهاجران به رژیم صهیونیستی سال گذشته در بازه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال قرار داشتند، در حالی که سهم جوانان میان مهاجران کشورهای غربی به رژیم صهیونیستی به ۴۰ درصد می‌رسد.

تهیه‌کنندگان گزارش معتقدند این داده می‌تواند نشانه‌ای از اعتماد جوانان صهیونیست به آینده رژیم صهیونیستی باشد. موضوعی که در افزایش سهم دانشجویان میان مهاجران به رژیم صهیونیستی نیز دیده می‌شود. در سال تحصیلی ۲۰۲۴-۲۰۲۵، تعداد ۵۵۳۵ دانشجوی مهاجر صهیونیست تحصیلات خود را در مؤسسات آموزش عالی رژیم صهیونیستی ادامه دادند که بیشتر آنها در دانشگاه‌های «رایخمن»، «بار ایلان»، «عبری» و «تل‌آویو» تحصیل کردند.

ارتش رژیم صهیونیستی و کاهش جذب مهاجران جدید

در مقابل، تعداد مهاجرانی که برای پیوستن به ارتش رژیم صهیونیستی وارد سرزمین‌های اشغالی شدند، چند صد نفر کاهش یافت. مجموع نیروهای جدیدالورود مهاجر که به ارتش رژیم صهیونیستی پیوستند ۳۱۶۵ نفر بود که ۶۱ درصد آنها مرد بودند. از میان آنها، ۴۳ درصد به عنوان سربازان تنها طبقه‌بندی شدند یعنی کسانی که بدون خانواده به سرزمین‌های اشغالی آمده‌اند. کشورهای اصلی این افراد آمریکا، روسیه، اتیوپی، اوکراین و فرانسه بودند.

با وجود آنکه رژیم صهیونیستی پس از جنگ غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ شاهد افزایش روند مهاجرت معکوس به‌ویژه در میان نیروهای انسانی مهم برای اقتصاد خود بوده است، گزارش تأکید می‌کند که این موضوع به معنای توقف مهاجرت صهیونیست‌های شاغل به رژیم صهیونیستی نیست.

برای نمونه، در سال ۲۰۲۵ تعداد ۵۴۱ پزشک زن و مرد و همچنین ۲۵ دانشمند از طریق برنامه‌های مختلف وارد رژیم صهیونیستی شدند. بررسی داده‌ها نشان می‌دهد که ۶۲ درصد از مهاجران جدیدی که سال گذشته وارد سرزمین‌های اشغالی شدند، فعال بازار کار هستند و ۸۲ درصد آنها دارای شغل تمام‌وقت‌اند.

علاوه بر این، مشخص شده است که تعداد بیشتری از مهاجران جوان‌تر در رژیم صهیونیستی، سریع‌تر شغل پیدا می‌کنند و بیشتر آنها شهرهای تل‌آویو، نتانیا، قدس و حیفا را برای زندگی انتخاب می‌کنند.

اما مهاجران کشورهای غربی به طور مشخص بیشتر شهرهای قدس، بیت‌شمش و رعنانا را برای سکونت انتخاب می‌کنند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸