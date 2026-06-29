به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ علی پرویز ملک، وزیر نفت پاکستان، در نشست خبری در شهر لاهور گفت: روابط ما با ایران یک رابطه برادرانه و همسایگی نزدیک است و معتقدم که ما باید از توانمندیهای متقابل بهرهبرداری نماییم.
او درباره سرنوشت پروژه خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان گفت که این موضوع اکنون در یک دادگاه داوری در پاریس است، اما با توجه به سابقه دیرینه روابط و برادری دو کشور سعی داریم این مساله به صورت دوجانبه حل و فصل کنیم.
وزیر نفت پاکستان تاکید کرد: روزانه بین ۴ تا ۵ هزار تن گاز مایع (ال پی جی) از ایران وارد میکنیم و اکنون تصمیم داریم این میزان را افزایش دهیم.
وی افزود: تیمهای فنی ایران و پاکستان با یکدیگر در تماس نزدیک هستند و تلاش داریم نیازهای انرژی را که برای پاکستان مقرون به صرفه باشد، از طریق ایران تامین کنیم و دولت اسلامآباد تصمیم لازم را اتخاذ خواهد کرد.
اوایل آذر سال گذشته، آصف علی زرداری، رئیسجمهور پاکستان، در مورد خط لوله انتقال گاز از ایران، با اشاره به نیازهای فزاینده کشورش به انرژی، بر لزوم یک راه حل عملی متقابل تأکید کرد.
وی از مذاکرات فنی انجام شده در این خصوص در اسلامآباد استقبال کرد و گفت که پاکستان مشتاقانه منتظر ادامه مذاکرات در تهران است.
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