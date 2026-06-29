ابوعبیده: تجاوز به سوریه امتداد پروژه اسرائیل بزرگ است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ابوعبیده، سخنگوی گردان‌های عزالدین القسام، شاخه نظامی جنبش حماس، با اشاره به تحولات اخیر در سوریه و مقاومت مردم این کشور در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی، بیانیه‌ای صادر کرد.

سخنگوی کتائب القسام با اشاره به تحولات سوریه اعلام کرد: به قهرمانان ملت سوریه که در روستای عابدین برای مقابله با اشغالگری برخاستند و در برابر آن سر فرود نیاوردند، درود می‌فرستیم.

وی افزود: تجاوز صهیونیستی به سوریه دنباله همان تجاوزی است که علیه فلسطین، لبنان و دیگر ملت‌های امت اسلامی جریان دارد.

ابوعبیده همچنین تأکید کرد: این حملات تلاشی برای اجرای پروژه موسوم به اسرائیل بزرگ و تحمیل واقعیت‌های جدید بر ملت‌ها و کشورهای ماست.

فراخوان برای خنثی‌سازی پروژه اسرائیل بزرگ

سخنگوی کتائب القسام در پایان گفت: ملت‌های امت با همه اقوام و طوایف خود باید پیش از آن‌که دیر شود، افسانه اسرائیل بزرگ را در همان آغاز خنثی کرده و آن را ناکام بگذارند.

گفتنی است، روستای عابدین در منطقه حوض الیرموک در حومه غربی درعا، شامگاه گذشته شاهد گلوله‌باران و نفوذ نیروهای اسرائیلی بود که باعث شد شماری از ساکنان، از بیم گسترش تنش‌ها، خانه‌های خود را ترک کنند.

صبح امروز دیده‌بان حقوق بشر سوریه گزارش داد که تعدادی از اهالی روستا پس از آن‌که شب گذشته در پی حملات اسرائیل هم‌زمان با عملیات نفوذ و گلوله‌باران در اطراف روستا آواره شده بودند، به خانه‌های خود بازگشته‌اند.

این نهاد به نقل از منابع محلی اعلام کرد که صبح امروز آرامش شکننده‌ای بر روستا حاکم بوده است و با عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی از محل استقرارشان در تپه المغر که شامگاه گذشته وارد آن شده و چند چادر در آن برپا کرده بودند، اوضاع به سمت ثبات نسبی پیش رفته است.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه افزود که وضعیت در اطراف روستای عابدین همچنان به تحولات میدانی وابسته است و ساکنان منطقه در حالت انتظار و نگرانی به سر می‌برند؛ زیرا بیم آن دارند که عملیات نظامی دوباره از سر گرفته شود یا نفوذهای جدیدی در منطقه رخ دهد.

روز گذشته نیز اهالی روستا با حرکت گشتی‌های اسرائیلی مقابله کرده و برای نشان دادن مخالفت خود با ادامه حضور آن‌ها، به سویشان سنگ پرتاب کردند. همچنین شماری از جوانان با قرار دادن سنگ در میانه جاده، راه ارتباطی میان روستاهای جمله و عابدین را مسدود کردند تا مانع عبور گشتی‌ها شوند.

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