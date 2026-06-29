راهپیمایی بزرگ عاشورا در دارالسلام تانزانیا برگزار شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین شیخ حمید جلاله مواکیندنگه، شیخ ارشد جامعه شیعیان تانزانیا (TIC) و مدیر حوزه علمیه امام صادق(ع)، در راهپیمایی بزرگ و آرام عاشورا به مناسبت گرامیداشت شهادت حضرت امام حسین(ع)، سبط گرامی پیامبر اکرم(ص)، که به واسطه «بلال مسلم» واقع در تمکه شهر دارالسلام برگزار شد، حضور یافت و در کنار عزاداران حسینی در این مراسم شرکت کرد.
این راهپیمایی روز گذشته، ۲۸ ژوئن ۲۰۲۶ (۷ تیر ۱۴۰۵)، همزمان با مراسم عاشورای حسینی ۱۴۴۸ هجری قمری برگزار شد. صدها نفر از شیعیان و دوستداران اهلبیت(ع)، در کنار شماری از علما، شخصیتهای دینی از جمله بلال مسلم و شیخ حمید جلاله، اقشار مختلف مردم، در این آیین حضور یافتند تا یاد و خاطره حماسه کربلا را زنده نگه داشته و فداکاری و ایثار حضرت امام حسین(ع) در راه دفاع از حق و عدالت را گرامی بدارند.
شرکتکنندگان در این راهپیمایی، در فضایی سرشار از اندوه و حزن، با آرامش و نظم به حرکت پرداختند و مراتب سوگواری و ارادت خود را نسبت به سبط پیامبر اکرم(ص) ابراز کردند؛ امامی که در سرزمین کربلا در راه مبارزه با ظلم، پاسداری از عزت اسلام و دفاع از کرامت انسان، مظلومانه به شهادت رسید.
در حاشیه این مراسم، حجتالاسلام والمسلمین شیخ حمید جلاله مواکیندنگه بر ضرورت زنده نگه داشتن پیام عاشورا تأکید کرد و اظهار داشت که نهضت حضرت امام حسین(ع)، مکتبی جاودانه است که درسهای ارزشمندی همچون عدالتخواهی، شجاعت، وحدت، همبستگی و فداکاری در راه خدمت به جامعه را به بشریت میآموزد.
این راهپیمایی با قرائت دعا و نیایش برای برقراری صلح، وحدت و همبستگی در تانزانیا و سراسر جهان به پایان رسید و شرکتکنندگان بر تداوم زنده نگه داشتن نهضت و پیام حضرت امام حسین(ع) و انتقال آن به نسلهای امروز و آینده تأکید کردند.
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