به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم برافراشتن پرچم حسینی در شهرک کیفون و همچنین مجتمع البحار در منطقه سبلین با حضور جمعی از علما، شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی، خانواده‌های شهدا و اقشار مختلف مردم برگزار شد. در این مراسم، پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم، سخنرانان با تبیین اهداف نهضت عاشورا بر ضرورت پاسداری از آرمان‌های امام حسین(ع)، فرهنگ ایثار، مقاومت و زنده نگه داشتن شعائر حسینی تأکید کردند و سپس پرچم حسینی در فضایی آکنده از حزن و معنویت برافراشته شد.

همچنین راهپیمایی‌های گسترده عاشورایی در شهرک‌های الوردانیه، جون و الجیه با حضور پرشور مردم برگزار شد. شرکت‌کنندگان با حمل پرچم‌های حسینی و سر دادن نوحه‌ها و شعارهای عاشورایی، در خیابان‌های این مناطق به عزاداری پرداختند و بر پایبندی به ارزش‌های قیام عاشورا، از جمله ایستادگی در برابر ظلم، دفاع از حق و حفظ کرامت انسانی تأکید کردند.

برگزارکنندگان این مراسم اعلام کردند که آیین‌های شب و روز عاشورا، تجدید عهد با نهضت امام حسین(ع) و انتقال پیام‌های جاودان کربلا به نسل‌های آینده است. این برنامه‌ها با حضور گسترده مردم، مسئولان محلی، علما و فعالان اجتماعی در فضایی معنوی و همراه با مرثیه‌سرایی و عزاداری حسینی برگزار شد.

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