۳۶ کشته در حملات هوایی پاکستان به شرق افغانستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حکومت طالبان اعلام کرد که در پی حملات شبانه پاکستان به سه استان در شرق افغانستان، ۳۶ غیرنظامی کشته و ۱۶۳ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید»، «حمدالله فطرت» معاون سخنگوی حکومت طالبان در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» گفت: حملاتی که شب گذشته انجام شد، باعث کشته شدن ۳۶ غیرنظامی از جمله زنان و کودکان و زخمی شدن ۱۶۳ نفر دیگر شد.

در مقابل، «عطاالله تارر» وزیر اطلاع‌رسانی پاکستان، اعلام کرد که نیروهای این کشور در یک عملیات زمینی در مناطق مرزی با افغانستان، ۲۹ فرد مسلح را از پای درآورده‌اند.

او در مطلبی در شبکه «ایکس» توضیح داد که این عملیات بر اساس اطلاعات اطلاعاتی انجام شده و پس از آن صورت گرفت که اخیراً اقدامات تروریستی در ایالت‌های خیبرپختونخوا، بلوچستان و سند رخ داده بود.

تارر افزود: نیروهای پاکستانی حملات دقیقی را علیه اهدافی در مناطق مرزی انجام دادند که به کشته شدن ۲۹ فرد مسلح و زخمی شدن تعدادی دیگر منجر شد. همچنین سه پایگاه متعلق به افراد مسلح و مقادیر زیادی سلاح و مهمات ذخیره‌شده در آن‌ها منهدم شد.

وزیر اطلاع‌رسانی پاکستان تأکید کرد که اسلام‌آباد به تلاش‌های خود برای حفظ صلح و ثبات در منطقه ادامه خواهد داد و برای از بین بردن تهدید تروریستی مورد حمایت نیروهای خارجی اقدام خواهد کرد.

ریشه‌های تنش؛ از طالبان پاکستان تا بحران مرزی

پاکستان طی ماه‌های اخیر شاهد افزایش حملات مسلحانه به‌ویژه در ایالت‌های خیبرپختونخوا و بلوچستان در نزدیکی مرز افغانستان بوده است. اسلام‌آباد، گروه «طالبان پاکستان» را مسئول این حملات می‌داند و مدعی است این اقدامات از خاک افغانستان برنامه‌ریزی می‌شود. ادعایی که حکومت طالبان آن را رد می‌کند.

در مقابل، در ایالت بلوچستان نیز عناصر گروه «ارتش آزادی‌بخش بلوچستان» فعال هستند که خواهان جدایی این منطقه از پاکستان و اعطای خودمختاری به قوم بلوچ هستند.

در همین ارتباط، وزارت کشور پاکستان دستوری صادر کرد که بر اساس آن هر شهروند افغانستانی که بدون ویزای معتبر در پاکستان اقامت داشته باشد، از تاریخ ۱۰ ژوئیه بازداشت خواهد شد.

این وزارتخانه در اطلاعیه‌ای خطاب به رؤسای دولت‌های ایالتی پاکستان، نخست‌وزیران مناطق گلگت بلتستان و کشمیر آزاد و فرمانده پلیس منطقه پایتخت اسلام‌آباد اعلام کرد این تصمیم بر اساس نتایج نشست بازنگری اول ژوئن درباره طرح بازگرداندن اتباع خارجی غیرقانونی به کشورهایشان اتخاذ شده است.

وزارت کشور پاکستان افزود دولت‌های ایالتی و مدیریت منطقه پایتخت موظف شده‌اند اجرای طرح اخراج شهروندان افغانستانی از جمله افرادی که مدت ویزای آنها به پایان رسیده است، را تسریع کنند.

از سوی دیگر، «ذبیح‌الله مجاهد» سخنگوی حکومت طالبان در پیامی در شبکه «ایکس» اعلام کرد که ارتش پاکستان بار دیگر مرتکب جنایت زشتی علیه غیرنظامیان بی‌دفاع شده و خانه‌های مسکونی در شهرستان «کیان» در استان «پکتیکا»، شهرستان «چمکنی» در استان «پکتیا» و شهرستان «مرور» در استان «کنر» در شرق افغانستان را بمباران کرده است.

او افزود: این حملات هوایی باعث کشته و زخمی شدن ده‌ها شهروند شده و حکومت طالبان، این اقدام را به‌شدت محکوم می‌کند و آن را نقض حاکمیت افغانستان و تجاوز علیه این کشور می‌داند.

تهدید پاکستان به عملیات گسترده‌تر در خاک افغانستان

بر اساس بیانیه وزیر اطلاع‌رسانی پاکستان، حملات هوایی به شرق افغانستان در واکنش به یک حمله انتحاری علیه مقر نیروهای شبه‌نظامی موسوم به «رَنجِرز» در شهر کراچی در جنوب پاکستان انجام شده است. حمله‌ای که به کشته و زخمی شدن شماری از نیروهای ویژه منجر شد.

گروه «احرار» از شاخه‌های طالبان پاکستان، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است.

پاکستان معتقد است رهبران گروه احرار و به‌طور کلی رهبران طالبان پاکستان در افغانستان حضور دارند و به همین دلیل اقدام به انجام عملیات هوایی در خاک افغانستان می‌کند.

با این حال، از ماه فوریه گذشته پاکستان حملات منظم و مستمری را علیه خاک افغانستان آغاز کرده است، در حالی که تاکنون کشته شدن هیچ‌یک از رهبران طالبان پاکستان تأیید نشده و روند حملات در داخل پاکستان نیز کاهش نیافته است. بلکه دامنه عملیات انفجاری به مناطق مرکزی‌تر این کشور مانند ایالت‌های پنجاب و سند نیز گسترش یافته که حمله اخیر نمونه‌ای از آن است.

«خواجه آصف» وزیر دفاع پاکستان، هفته گذشته در گفت‌وگو با شبکه محلی «اِی‌آروای» اعلام کرده بود: اگر خشونت‌ها در پاکستان ادامه پیدا کند، حمله ما در داخل افغانستان بی‌سابقه خواهد بود. ما نمی‌خواهیم شرایط به شکل فعلی ادامه یابد. دولت طالبان دو گزینه دارد یا نیروهای طالبان پاکستان را در داخل افغانستان از بین ببرد یا با پاکستان مواجه شود.

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