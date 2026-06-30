به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ معتز ابوسنینه، مدیر مسجد ابراهیمی، گفت نظامیان رژیم صهیونیستی با جلوگیری از دسترسی مؤذن به محل اذان، پخش اذان را متوقف کرده‌اند و همزمان عملیات نصب ستون‌ها و سازه‌های فلزی در سقف صحن مسجد توسط نیروهای اسرائیلی ادامه دارد. به گفته وی، این اقدامات در ادامه تصمیم تل‌آویو برای سلب اختیارات شهرداری الخلیل در مدیریت امور مسجد و بافت تاریخی اطراف آن انجام می‌شود.

همزمان نگرانی‌های فلسطینیان از تغییر تدریجی وضعیت تاریخی و حقوقی مسجد ابراهیمی افزایش یافته است. به گفته منابع فلسطینی، رژیم صهیونیستی در سال‌های اخیر با محدود کردن حضور نمازگزاران، گسترش نقش نهادهای شهرک‌نشین و انتقال اختیارات برنامه‌ریزی و ساخت‌وساز از شهرداری الخلیل به نهادهای وابسته به شهرک «کریات اربع»، درصدد تحکیم کنترل خود بر این مکان مقدس است؛ مسجدی که پس از کشتار سال ۱۹۹۴ بخش عمده آن در اختیار صهیونیست‌ها قرار گرفت و از آن زمان محدودیت‌های گسترده‌ای بر دسترسی مسلمانان به آن اعمال شده است.

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