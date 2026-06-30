دولت لبنان بدون خواندن توافق با اسرائیل، آن را امضا کرده است/ این توافق ننگین هرگز اجرا نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حسین الحاج حسن، نماینده ارشد فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان، در سخنان جدید خود درباره توافقی که دولت لبنان با دشمن صهیونیستی امضا کرده، اظهار داشت که این اقدام «عملی شرمآور، ننگین، تحقیرآمیز و رسواکننده» است و افزود: «ما اصلاً نمیدانیم که آیا مقامات قبل از امضای این توافقنامه آن را خواندند یا نه. اگر آن را خوانده باشند، یک رسوایی است، اما اگر این کار را نکرده باشند هم یک رسوایی بزرگتر به شمار میرود.»
حسین الحاج حسن تأکید کرد: توافق منعقد شده توسط دولت لبنان با رژیم صهیونیستی بر این مبناست که همه حقوق بدیهی لبنان یعنی عقبنشینی صهیونیستها، بازگشت آوارگان، بازسازی لبنان و سایر حقوق اصولی کشور مشروط به خلع سلاح مقاومت شده است تا به صهیونیستها تضمین داده شود که هیچ چیز آنها را تهدید نمیکند.
وی افزود: جوهره توافق دولت لبنان با رژیم صهیونیستی این است که دولت امتیازات رایگان و تعهدات غیرقابل قبولی به صهیونیستها داده و در عوض هیچ چیزی دریافت نکرده و اشغالگران به هیچ چیزی متعهد نشدهاند؛ بلکه شروطی را تعیین کردهاند که غیرقابل دستیابی است، یعنی خلع سلاح مقاومت، زیرا هیچکس نمیتواند این کار را انجام دهد و ما هرگز سلاحمان را تسلیم نخواهیم کرد.
این نماینده حزبالله خاطرنشان کرد: رئیسجمهور حق قانونی برای مذاکره دارد، اما نه با دشمن، و مذاکره با دشمن نقض قانون اساسی و قوانین اصولی کشور به شمار میرود. بدتر از همه اینها، آنطور که در متن توافق مذکور آمده، موافقت رئیسجمهور لبنان با آوردن نیروهای خارجی به کشور برای جنگیدن با مردم خود است تا به این ترتیب لبنان را وارد درگیریهای داخلی کرده و مقاومت را با زور خلع سلاح کند، اما ما هرگز اجازه این کار را نخواهیم داد.
این نماینده پارلمان لبنان گفت: دولت واقعاً بر مبنای کدام قانون یا اصول عقلانی، از حق لبنان برای پیگرد قانونی صهیونیستهایی که جنایات وحشیانهای علیه مردم کشور ما مرتکب شدهاند چشمپوشی میکند؟
وی با اشاره به اعتراض گسترده به این توافق افزود: آقای جوزف عون شما چه حقی برای محروم کردن لبنانیها از حقوقشان دارید؟ شما که زمانی میگفتید جناب شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزبالله، نماینده مردم لبنان نیست، آیا خودتان را نماینده مردم لبنان میدانید که اینگونه حقوق آنها را پایمال میکنید؟ به ویژه با توجه به اعتراض آشکار مقامات و شخصیتهای برجسته لبنان به این توافق از جمله آقای نبیه بری، رئیس پارلمان، ولید جنبلاط، جبران باسیل، سلیمان فرنجیه، طلال ارسلان و بسیاری دیگر از شخصیتها و احزاب ملی کشور.
حسین الحاج حسن تأکید کرد: ایران در همه مذاکرات خود با آمریکا اصرار داشت که هرگونه توافقی با ایالات متحده باید لبنان را در دو موضوع اساسی شامل کند؛ آتشبس جامع در این کشور و عقبنشینی صهیونیستها از خاک آن. بنابراین توافق شرمآوری که دولت لبنان در واشنگتن با صهیونیستها امضا کرد، تلاشی برای اخلال در روند اسلامآباد و جدا کردن پرونده لبنان از یادداشت تفاهم ایران و آمریکاست.
نماینده مذکور حزبالله اظهار داشت که دولت لبنان توافقی را با دشمن امضا کرده که کاملاً به ضرر کشور ما و کاملاً به نفع صهیونیستهاست. اما ما همانگونه که قبلاً تأکید کردیم این توافق را رد میکنیم، زیرا در واقع توافق ننگ، تسلیم و تحقیر است و هرگز اجرا نخواهد شد. طی روزهای گذشته تماسهایی برای یافتن راهکارهایی جهت حل بحران داخلی لبنان وجود داشت، اما دولت این توافق شرمآور را امضا کرد و این بدین معناست که میخواهد اوضاع داخلی را در راستای منافع صهیونیستها تشدید کند، اما ما هرگز تسلیم نخواهیم شد.
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