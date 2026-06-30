افشای نقش جدید آمریکا در جنوب لبنان؛ واشنگتن به دنبال استقرار نیروهای نظارتی در مرزهای لبنان و اسرائیل

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در شرایطی که جنجال و شکاف داخلی لبنان درباره توافق چارچوب امضا شده با رژیم صهیونیستی ادامه دارد، افشاگری‌های روزنامه‌ای حاکی از عزم ایالات متحده برای استقرار نیروهای خود در جنوب لبنان جهت نظارت بر پایبندی ارتش‌های لبنان و اسرائیل به این توافق است.

یک مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود، به روزنامه واشنگتن‌پست گفت که ایالات متحده نقشی مستقیم در نظارت بر تحرکات ارتش لبنان و ارتش اسرائیل ایفا خواهد کرد که شامل استفاده از نیروهای آمریکایی در خاک لبنان و اسرائیل نیز می‌شود. این مقام افزود که آمریکا از سال ۲۰۲۴ نیروهایی در لبنان داشته که نقش نظارتی ایفا می‌کردند و اکنون مسئولیت نظارت بر هر دو طرف و شناسایی هرگونه نقض توافق را بر عهده خواهند گرفت.

این افشاگری‌ها همزمان با سفر «براد کوبر»، فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، به بیروت انجام شد که اولین سفر وی از زمان امضای توافق چارچوب بود. بر اساس گزارش‌ها، این سفر در حالی انجام شد که موضوع نقش آمریکا در جنوب لبنان در حال بررسی است.

نظرات کارشناسان درباره نقش احتمالی آمریکا

خلیل الجمیل، کارشناس نظامی و استراتژیک، با اشاره به تغییر ساختار کمیته نظارت (مکانیزم) از حضور فرانسه و یونیفل به تشکیل کمیته سه‌جانبه جدید متشکل از آمریکا، ارتش لبنان و اسرائیل، گفت که آمریکا نقش میانجی را ایفا خواهد کرد. وی نقش نظامی و رزمی برای نیروهای آمریکایی پیش‌بینی نکرد و آن را صرفاً نظارتی دانست و تأکید کرد که طرف لبنانی به دلیل توانایی آمریکا در اعمال فشار بر اسرائیل، به این نقش روی آورده است.

راشد فاید، نویسنده و تحلیلگر سیاسی، با اشاره به پایان مأموریت یونیفل، حضور آمریکا را جایگزینی طبیعی برای این نیروها دانست و از تلاش‌های ناموفق اروپا برای تشکیل نیروی نظارتی سخن گفت.

توفیق شومان، تحلیلگر سیاسی، با اشاره به سابقه تاریخی حضور نیروهای چندملیتی به رهبری آمریکا در لبنان پس از حمله ۱۹۸۲، نقش احتمالی آمریکا را فراتر از نظارت صرف و با هدف توجیه تجاوزات اسرائیل و عدم اجرای عقب‌نشینی‌ها دانست. وی این اقدام را تلاش برای ایجاد پوشش حقوقی و سیاسی برای ادامه حضور اسرائیل در اراضی اشغالی لبنان توصیف کرد.

توافق چارچوب که روز ۲۶ ژوئن ۲۰۲۶ در واشنگتن با نظارت آمریکا امضا شد، با مخالفت‌های گسترده داخلی در لبنان مواجه شده است. نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، این توافق را «ناپدید» و «تسلیم حاکمیت» دانست. در مقابل، دولت لبنان از طرح‌های اروپایی برای ایجاد مأموریت نظارتی استقبال کرده است، اما اکنون با طرح نقش مستقیم آمریکا، افق جدیدی در معادلات جنوب لبنان گشوده شده است.

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