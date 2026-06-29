به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ عوفر شلح، رئیس برنامه سیاست امنیت ملی در مؤسسه مطالعات امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، در یادداشتی برای پایگاه «کانال ۱۲» اعلام کرد که متن توافق امضاشده میان لبنان و رژیم صهیونیستی اهمیت چندانی ندارد، زیرا تجربه ماههای گذشته نشان داده است که ارتش لبنان توانایی عملی برای مهار حزبالله را ندارد. وی در عین حال، تمدید تعهد رسمی دولت لبنان برای کاهش نفوذ حزبالله را از معدود نکات مثبت این توافق دانست، اما نسبت به توانایی بیروت و حتی تداوم حمایت آمریکا از ارتش لبنان ابراز تردید کرد.
وی همچنین مدعی شد که مهمترین عامل بازدارنده حزبالله، فشارهای داخلی در لبنان بوده است، اما این شرایط پس از تحولات اخیر منطقه تغییر کرده و به اعتقاد او، حمله مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران نهتنها موجب تضعیف تهران نشد، بلکه موقعیت آن را تقویت کرد. شلح همچنین سیاست دولت دونالد ترامپ را در راستای کاهش حضور آمریکا در خاورمیانه ارزیابی کرد و توافق اخیر با لبنان را بخشی از این راهبرد دانست.
این تحلیلگر صهیونیست در ادامه هشدار داد که شکلگیری یک «کمربند امنیتی» گسترده در جنوب لبنان، نه مانع حملات موشکی حزبالله به منطقه الجلیل خواهد شد و نه از نفوذ نیروهای این جنبش جلوگیری میکند؛ بلکه ارتش رژیم صهیونیستی را در معرض فرسایش و حملات چریکی قرار داده و زمینه تقویت مشروعیت داخلی حزبالله را فراهم میسازد. وی با انتقاد از عملکرد بنیامین نتانیاهو و رهبران سیاسی این رژیم، تأکید کرد که اسرائیل بار دیگر در مسیری قرار گرفته که تجربهای مشابه آن را در گذشته پشت سر گذاشته و توافق امضاشده در واشنگتن نیز تغییری در این واقعیت ایجاد نکرده است.
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