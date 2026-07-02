به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ انور ابراهیم نخست‌وزیر مالزی، با تأکید بر تداوم سیاست خارجی مستقل، فعال و غیرمتعهد این کشور، اعلام کرد کوالالامپور در قبال مسئله فلسطین، مقابله با اسلام‌هراسی و موضوعات مرتبط با حاکمیت ملی، موضعی اصولی اتخاذ خواهد کرد و در این زمینه بی‌طرف نخواهد ماند.

وی در سخنرانی افتتاحیه سی‌ونهمین نشست «میزگرد آسیا-اقیانوسیه» در کوالالامپور گفت: سیاست خارجی مالزی همچنان مستقل، فعال و غیرمتعهد باقی خواهد ماند، اما این کشور در موضوعاتی که با حقوق بنیادین، از جمله آرمان فلسطین، مقابله با اسلام‌هراسی و منافع اساسی ملی از جمله حاکمیت سرزمینی مرتبط است، حتی در قبال قدرت‌های بزرگی مانند آمریکا و چین، از مواضع اصولی خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.

نخست‌وزیر مالزی همچنین حمایت کشورش از حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات بر اساس حقوق بین‌الملل را مورد تأکید قرار داد و استفاده از زور یا اعمال فشار، چه در قالب نظامی و چه اقتصادی، را محکوم کرد.

انور ابراهیم در بخش دیگری از سخنان خود، از تلاش‌ها برای دستیابی به تفاهم میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در راستای پایان دادن به تنش‌های منطقه غرب آسیا استقبال کرد و خواستار برقراری آتش‌بس فراگیر و بازگشایی تنگه هرمز شد.

نخست‌وزیر مالزی همچنین در حاشیه این نشست با «ولی‌الله محمدی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در مالزی دیدار کرد. انور ابراهیم پس از این دیدار، در صفحه اینستاگرام خود با اشاره به اینکه به دلیل تعهدات رسمی اجتناب‌ناپذیر امکان حضور در مراسم تشییع و آیین ادای احترام نهایی به رهبر شهید جمهوری اسلامی ایران را ندارد، از این بابت عذرخواهی و ابراز تأسف کرد.

وی افزود: «محمد صابو» وزیر کشاورزی و امنیت غذایی مالزی، به نمایندگی از دولت و ملت این کشور، در مراسم تشییع و آیین‌های پایانی ادای احترام به رهبر شهید جمهوری اسلامی ایران حضور خواهد یافت.

..............

پایان پیام/