نبیه بری: توافق چارچوب «ظالمانه» و «توافق فتنه» است/ اسرائیل به دنبال کشاندن ارتش لبنان به درگیری با مقاومت است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در برهه‌ای سیاسی که از حساس‌ترین و خطرناک‌ترین دوره‌ها در چند دهه اخیر به شمار می‌رود، و با افزایش شکاف‌های داخلی پیرامون «توافق چارچوب» که بین لبنان و اسرائیل در واشنگتن امضا شد، نبیه بری، رئیس مجلس لبنان، به عنوان بازیگری کلیدی در مهار کردن بحران و جلوگیری از لغزش آن به سمت درگیری داخلی ظاهر شده است.

نبیه بری از همان لحظه اول، شعار «نه به فتنه» را سر داد و تأکید کرد اختلاف نظر، هر قدر هم که بزرگ باشد، باید در چارچوب نهادها باقی بماند و حفظ صلح داخلی بر هر ملاحظه دیگری مقدم است. او دعوت‌ها برای حضور در خیابان، یا سرنگونی یا تحریم دولت را رد کرد و خواستار اولویت دادن به گفت‌وگو و جستجوی راه حل شد.

توافق چارچوب؛ ظالمانه و «توافق فتنه»

بری در گفت‌وگو با «الدیار» تأکید کرد که از همان ابتدا مخالف مذاکرات مستقیم بود و می‌دانست این مذاکرات به کجا خواهد انجامید. او توافق چارچوب را «توافق فتنه» و «بد و ظالمانه در حق لبنان» توصیف کرد و اشاره نمود که توافق ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ که تحت حمایت او صورت گرفت، الگویی متفاوت بود، چرا که به خروج کامل حزب‌الله از جنوب لیتانی بدون توسل به مذاکرات مستقیم انجامید.

بری فاش کرد پیش از دستیابی به توافق چارچوب، با رئیس‌جمهور در ارتباط بوده و خواستار اتخاذ اصل عقب‌نشینی اسرائیل بر اساس مناطق (شهرستان‌ها) نه مناطق آزمایشی بود؛ چرا که این گزینه، به عقیده او، سازوکاری شفاف‌تر و جدی‌تر برای اجرا فراهم می‌کرد. او افزود در بعبدا (کاخ ریاست‌جمهوری) با این طرح موافقت شد، اما بعداً متعجب شدند که توافق چارچوب مناطق آزمایشی را به جای اصل مناطق به کار برده است.

در مورد گسترش خواسته‌های بین‌المللی به فراتر از جنوب لیتانی، بری توضیح داد آمادگی برای خروج حزب‌الله از جنوب لیتانی همزمان با عقب‌نشینی کامل اسرائیل وجود دارد. اما در مورد سلاح در شمال لیتانی، تأکید کرد موضع مبتنی بر مهار سلاح، در چارچوب اختیارات دولت لبنان است؛ نه فقط در شمال لیتانی، بلکه در سراسر لبنان، به گونه‌ای که دولت تنها مرجع باشد.

اسرائیل به دنبال کشاندن ارتش لبنان به درگیری با مقاومت است

بری تأکید کرد: اسرائیل از طریق فشارها و خواسته‌های خود به دنبال کشاندن ارتش لبنان به درگیری با مقاومت است و این را هدف واقعی خود می‌داند و برایش تلاش می‌کند، اما این اتفاق نخواهد افتاد، زیرا لبنانی‌ها از خطر کشیده شدن به فتنه داخلی آگاهند و ارتش و مقاومت به خدمت اهداف اسرائیلی درنخواهند آمد.

در مورد راه‌های خروج از بحران، بری بار دیگر دیدگاه خود را تکرار کرد که لبنان به یک چتر بین‌المللی نیاز دارد که به دستیابی به راه حل کمک کند و به عقیده وی این چتر باید شامل آمریکا، عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران باشد، و معتقد است این سه ضامن اصلی هر سازش پایداری هستند. وی همچنین از تمام ابتکارات عربی و بین‌المللی که به کمک به لبنان برای عبور از بحران منجر می‌شود، استقبال کرد.

رئیس مجلس لبنان در پایان بر این نکته تأکید کرد که موضع او از همان ابتدا تغییری نکرده و آن این است که حفاظت از وحدت ملی، جلوگیری از فتنه و حفظ نهادها در این مرحله حساس، اولویت مطلق باقی می‌مانند، زیرا به عقیده او، ثبات لبنان، پایه و اساس هر گونه راه حل سیاسی در آینده است.

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