حزب سوری قومی اجتماعی: توافقی که به اشغالگری مشروعیت دهد، فاقد اعتبار است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حزب سوری قومی اجتماعی در بیانیهای اعلام کرد «توافق چارچوب» نه تنها بازتابدهنده خواست ملت لبنان نیست، بلکه تلاشی برای مشروعیتبخشی به نتایج تجاوزات رژیم اسرائیل و فراهم کردن راهحلهای سیاسی و امنیتی برای این رژیم است. این حزب همچنین مذاکرات انجامشده در شرایط فشار نظامی و سیاسی و با میانجیگری آمریکا را «تسلیم پنهان» توصیف و آن را به طور کامل رد کرد.
در این بیانیه، مخالفت شدید با طرح «مناطق آزمایشی» و عقبنشینیهای مرحلهای و مشروط اعلام شده و تأکید شده است که هرگونه پذیرش عقبنشینی جزئی یا ترتیبات امنیتی جدید، به معنای تثبیت اشغالگری و ایجاد «کمربند امنیتی» تازه در جنوب لبنان خواهد بود. حزب سوری قومی اجتماعی تصریح کرد که حاکمیت ملی از مسیر فشارهای خارجی یا امتیازدهی سیاسی به دست نمیآید، بلکه با حفظ تمامیت ارضی و اراده ملی تحقق پیدا میکند.
این حزب در پایان با تأکید بر اینکه رژیم اسرائیل سابقهای در پایبندی به توافقها ندارد، اعلام کرد حقوق ملی تنها با اتکا به قدرت و مقاومت قابل احقاق است. همچنین از همه جریانهای ملی و مردم لبنان خواست در برابر این روند متحد شوند و بر خروج کامل و بدون قید و شرط نیروهای اسرائیلی از تمامی اراضی لبنان و حفظ گزینه مقاومت تأکید کنند.
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