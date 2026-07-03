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حزب‌الله لبنان مراسم یادبود رهبر شهید انقلاب را در ضاحیه بیروت برگزار می‌کند

۱۲ تیر ۱۴۰۵ - ۱۶:۵۴
کد مطلب: 1834793
حزب‌الله لبنان مراسم یادبود رهبر شهید انقلاب را در ضاحیه بیروت برگزار می‌کند

جنبش حزب‌الله لبنان از برگزاری مراسم یادبودی برای رهبر شهید انقلاب اسلامی در ضاحیه جنوبی بیروت خبر داد و از مردم لبنان خواست در این مراسم که شامگاه چهارشنبه آینده برگزار می‌شود، شرکت کنند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش حزب‌الله لبنان از مردم لبنان خواست در مراسم یادبودی که به خاطر رهبر شهید انقلاب برگزار خواهد شد، شرکت کنند. این مراسم قرار است شامگاه چهارشنبه آینده ساعت ۲۱ به وقت محلی، در ضاحیه بیروت برگزار شود.

صبح امروز جمعه، همزمان با ورود پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی به مصلی امام خمینی(ره) تهران، جمعی از شخصیت‌های سیاسی، علما، اندیشمندان و شخصیت‌های مذهبی از کشورهای مختلف جهان با حضور در این مراسم، به پیکر مطهر ایشان ادای احترام کردند.

در این مراسم، هیئت‌هایی از شخصیت‌های سیاسی، علما و فرهیختگان مذهبی از کشورهای هند، روسیه، پاکستان، نروژ، سریلانکا، انگلستان، کامبوج، یونان، سوئد، میانمار و تایلند، اندونزی، افغانستان و سایر کشورها با حضور در کنار پیکر رهبر شهید انقلاب، ضمن قرائت فاتحه و ابراز همدردی، یاد و خاطره مجاهدت‌های ایشان در دفاع از امت اسلامی و حمایت از ملت‌های مظلوم را گرامی داشتند.

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