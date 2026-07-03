به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله سید محمد سعیدی در خطبه های نمازجمعه این هفته قم در مصلای قدس با اشاره به ایه ۲۶ سوره مبارکه فتح اظهار داشت: خداوند به پیامبر می فرماید یاد کن زمانی که کافرانعد از قرار داد صلح حدیبیه دلهایشان را از تعصب و خشم شدید جاهلی آکنده کردند و در مقابل خداوند آرامش و روح تقوا را بر دلهای مؤمنین نازل کرد .

وی با بیان اینکه نگرانی مشرکین مکه این بود که اگر پیامبر(ص) وارد مکه شوند و مناسک عمره را بجا آورند مردم چه قضاوتی خواهند کرد افزود: پیامبری که چند سال قبل مخفیانه مکه را ترک کرده بودند با یک کاروان از پیروان خود می خواستند وارد مکه شوند و لذا تعصب جاهلی سران مکه مانع ورود پیامبر به مکه شد.

امام جمعه قم با بیان اینکه تعصب جاهلی پرده های سنگینی بر عقل و فکر انسان می افکند و او را از ادراک صحیح و تفکر سالم باز می دارد گفت: پافشاری اقوام منحرف در برابر انبیاء غالبا از همین طیف بوده است و سنت پدران خود را بر استدلال منطقی پیامبران ترجیح می دادند.

وی با بیان اینکه امیرالمؤمنین(ع) فرمودند تعصب کور باعث می شود که انسان بدهای قوم خود را از خوب های قوم دیگر برتر بداند، افزود: دوست داشتن قوم خود تعصب نیست؛ بلکه تعصب این است که انسان قوم خود را بر ظلم و ستم یاری کند.

اطاعت از ولی خدا تنها راه رسیدن به آرامش است

آیت الله سعیدی سرچشمه بسیاری از جنگ ها را همین تعصب جاهلی دانست و گفت: در مقابل تعصب جاهلی، آرامش و تقوا است که مولود ایمان و اعتماد بر حضور و نصرت الهی است؛ تنها راه علاج تعصب جاهلی ایمان و اطاعت از حکم خدا و رهبری الهی است و اگر انسان بتواند آرامش درونی خود را حفظ کند قدرت تصمیم گیری عقلانی او افزایش پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه در ماجرای حدیبیه ایمان و اعتقاد به ولی خدا موجب آرامش دلهای مؤمنین و پیروزی شد، تصریح کرد: در دوران ما هم اطاعت از ولی فقیه تنها راه دستیابی به آرامش و مانع تزلزل در برابر تندبادهای سیاسی و اجتماعی است.

امام جمعه قم در خطبه دوم با اشاره به ۱۲ تیر سالروز حمله ددمنشانه ناوگان آمریکای جنایتکار به هواپیمای مسافربری ایران و شهادت ۲۹۰ نفر از مردم بی گناه و ۱۸ تیر ماه سالروز کشف کودتای آمریکایی نوژه، ابراز داشت: ترامپ خبیث با طرح توافق و وعده های توخالی و خرید زمان می خواهد تنگه هرمز را باز کند و تا قبل از انتخابات آمریکا در آبان ماه قیمت بنزین و نفت را پایین بیاورد و بعد زا آن حمله کند و توافق را به هم بزند و جمهوری اسلامی هم طرح توافق را فرصتی برای تجدید قوا و بنیه نظامی خود قرار داد و امروز در اوج آمادگی به سر می برد.

مسئولان ما مصمم هستند که خواسته های به حق خود را بر دشمنان تحمیل کنند

آیت الله سعیدی با تأکید بر اینکه نتیجه مذاکرات مشخص است، گفت: نه آمریکا زیر بار می رود و نه ایران از خواسته های به حق خود کوتاه می آید؛ مذاکره کنندگان باید به شدت مراقب این عنصر بدعهد و پیمان‌شکن باشند؛ زیرا قرآن می‌فرماید با پیمان‌شکنان و دین‌ستیزان بجنگید؛ مسئولان ما مصمم هستند که خواسته های به حق خود را بر دشمنان به خصوص آمریکا و صهیونیست ها تحمیل کنند و پوزه آنها را به خاک بمالند.

ایران ابرقدرتی است که هرگز از مبارزه با استکبار دست نخواهد کشید

امام جمعه قم با بیان اینکه ملت ما امروز به برکت رهبری امام کبیر، امام شهید و امام شاهد به فضل خدا به چهارمین ابرقدرت دنیا تبدیل شده است، گفت: ایران ابرقدرتی است که تا ظهور امام زمان(عج) در احقاق حق خود و مبارزه با استکبار هرگز از پای نخواهد نشست و دنیا بداند که جمهوری اسلامی ایران هرگز تن به ذلت نخواهد داد زیرا از مکتب حسینی شعار «هیهات منا الذله» را آموخته است.

تشییع رهبر شهید تجدید بیعت با سیره و آرمان‌های امام شهیدمان است

آیت الله سعیدی با اشاره به تشییع پیکر مطهر امام شهید، ابراز داشت: این مراسم تنها یک نقل مکان پیکر مطهر ایشان نیست بلکه یک نقشه راه معنوی است. آغاز وداع و تشییع در تهران پیامی به مسئولان و عموم مردم دارد و آن بیعت مجدد مردم با خط و سیره امام شهید و تجدید پیمان با آرمان‌های ایشان است و پیامش به دشمن این است که ترور یک شخص هرگز منجر به ترور آرمان‌های او نمی‌شود.

وی با اشاره به پیام تشییع رهبر شهید انقلاب در قم گفت: تشییع در شهر مقدس قم به عنوان آشیانه اهل بیت علیهم السلام در حقیقت پیوند با اهل بیت(ع) و مسجد مقدس جمکران است و همه اینها به معنای بازگشت به ریشه‌های معنوی انقلاب و خاستگاه انقلاب اسلامی است و با نمایش جبهه جهاد و مقاومت این پیام را می رساند که علم بدون عمل و جهاد و شهادت ناقص است.

امام جمعه قم با بیان اینکه تشییع در نجف و کربلا هم ابعاد ملی انقلاب را به ابعاد امتی تبدیل می کند، افزود: امام خامنه ای امام امت بودند و این پیوند میان ولایت در ایران و عراق است و پیامش آن است که محور مقاومت یک محور جغرافیایی نیست؛ بلکه محور ایمانی است که در منطقه یکپارچه است و هرگز گسستنی نیست.

وی با بیان اینکه تشییع پیکر مطهر رهبر در مشهد مقدس که زادگاه امام شهید است نیز بازگشت به آغوش امام هشتم است، ادامه داد: ظاهر مراسم این است که رسیدن به مشهد نقطه پایان مراسم است ولی در حقیقت این تدفین نقطه آغاز و پناه بردن به امن ترین پناهگاه است.

آیت الله سعیدی تصریح کرد: نکته بسیار مهم، تکان دهنده و حماسی در این مراسم همراهی اعضای خانواده رهبر در این تشییع بی نظیر است که این واقعه را از یک ترور سیاسی به حماسه حسینی تبدیل می کند؛ زیرا در کربلا هم امام حسین(ع) تنها نبودند؛ بلکه خانواده و طفل شیرخوار خود را هم همراه خود برده بودند.

وی افزود: پیامی هم به دشمن دارد که وقتی یک رهبر تمام خانواده خود را در مسیر اهداف خود قرار می دهد یعنی رهبری در قاموس اسلام برای تصدی قدرت نیست بلکه ایثار برای امت است و این سطح از ایثار هر گونه تردید را از دل‌های مؤمنین بیرون می کند و یک منبع انرژی برای مقاومت می شود.