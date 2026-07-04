به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، گفت که از دیدن اشک و عزاداری ایرانی‌ها در مراسم تشییع حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای شگفت‌زده شده است؛ زیرا به گفته خودش تصور می‌کرد که مردم از ایشان، متنفر بودند.

ترامپ در گفت‌وگو با پایگاه خبری «آکسیوس» مدعی شد که واشنگتن و تهران تصمیم گرفته‌اند تا پایان مراسم تشییع آیت‌الله خامنه‌ای، مذاکرات را به مدت یک هفته متوقف کنند.

وی همچنین ادعا کرد که در طول برگزاری مراسم تشییع، هیچ‌یک از دو طرف به سوی طرف مقابل آتش نخواهد گشود.

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه مدعی شد که ایرانی‌ها به‌شدت خواهان دستیابی به توافق هستند و افزود که مراسم تشییع آیت‌الله خامنه‌ای را دنبال می‌کند.

او همچنین ادعا کرد: می‌توانم همه را از بین ببرم، اما در آن صورت دیگر کسی برای مذاکره باقی نخواهد ماند.

ترامپ در بخش دیگری از سخنان خود درباره روابط با رژیم صهیونیستی گفت که بنیامین نتانیاهو از او درخواست کرده است دیداری در کاخ سفید برگزار شود و این دیدار ممکن است اوایل هفته آینده انجام شود.

وی در پایان با تأکید بر اینکه نتانیاهو می‌داند رهبر واقعی چه کسی است، افزود که روابط بسیار خوبی با نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی دارد.

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